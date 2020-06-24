【英超】卡斯柏舒米高勇救12碼　馬菲賴恩變「蠱惑的槍」險送禮

英超李斯特城主場與白禮頓賽和0：0，雙方門將各有驚人演出，李城的卡斯柏舒米高技驚四座，面對馬奧比的12碼捉到路，之後還將皮球接實；至於白禮頓的馬菲賴恩就相當驚嚇，在無壓力下拋波向前，但皮球竟然向後滾向龍門口，差點送份大禮給占美華迪。

在12分鐘，李斯特城右閘占士祖斯甸「犯天條」，在禁區侵犯白禮頓的艾朗干洛尼，被罰12碼。白禮頓由馬奧比在14分鐘操刀，李城門將卡斯柏舒米高捉到路撲出，皮球離身不遠，他馬上接實，為李城保持清白之身。這是卡斯柏舒米高今季第二次救出12碼。

+ 4 + 3 + 2

卡斯柏舒米高救12碼片段：

今場李城表現不理想，攻力疲弱，下半場更加沒有中目標埋門，全靠卡斯柏舒米高勇救12碼，他們才能保住和局。李城和波後以55分續排聯賽榜首第3位。領隊羅渣士對卡斯柏舒米高讚不絕口，他說：「卡斯柏作出精彩的撲救，救出12碼，他是無價之寶！」

領隊羅渣士（右）大讚卡斯柏舒米高的表現。（美聯社）

「毫無疑問，他是英超之中其中一名最優秀的門將，他在門前有卓越的能力，還有出眾的領導力。他會研究每個12碼『劊子手』的習慣，努力訓練，而且他十分敏捷。自從復賽後，他的表現無與倫比。」

白禮頓門將肉酸失誤

不過，白禮頓門將馬菲賴恩就與卡斯柏舒米高形成強烈對比，他今場有次很肉酸的失誤，險成大錯。在40分鐘，馬菲賴恩接住生波，打算向前拋波，但一出手，結果變「蠱惑的槍」，皮球就被拋向後！

馬菲賴恩犯錯片段：

幸好，皮球路線不是直向龍門，馬菲賴恩還有時間趕去補救。一直等待機會的李城前鋒占美華迪馬上衝去補射，幸好馬菲賴恩亦趕得及封位，這個錯誤最終沒有釀成失球。