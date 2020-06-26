【利物浦奪英超】眾將狂歡賀奪冠　「冠軍隊長」軒達臣感激高普

利物浦早前擊敗水晶宮後，紅軍眾將包括雲迪積克及佐敦軒達臣等齊集在室外觀看曼城對車路士的電視直播，他們更在完場前倒數並隨即狂歡，慶祝球隊嬴得英超冠軍。 利物浦隊長佐敦軒達臣繼後阿倫漢臣（Alan Hansen）後，30年後成為紅軍的「冠軍隊長」，他接受《天空體育》訪問時同樣感動落淚，並感激主帥高普為球隊帶來巨大的轉變。

利物浦早前4球大勝水晶宮後，奪冠任務大致完成，其餘壓力放在作客車路士的曼城上，結果車路士以2：1擊敗曼城，除了為在「爭四」路途上取得重要3分外，同時為利物浦提早封王出一分力。

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利物浦一眾球員包括隊長軒達臣﹑雲迪積克﹑張伯倫及阿歷山大阿諾特等，據報在酒店戶外的空間，一同「食住花生」觀賞這場關鍵賽事的直播。英國體育記者Samatha Quek與一眾紅軍球員觀看直播，她在Twitter上載紅軍眾將的慶祝片段，當韋利安射入12碼時，在場人士興奮跳起，比自己建功更興奮。另一條片段中，紅軍眾將在完場前倒數，直至哨子聲響起的一刻振臂高呼，及後擁作一團慶祝，全場即時陷入狂歡狀態。

紅軍眾將狂歡慶祝片段：

30年前，由名宿阿倫漢臣高舉冠軍獎盃；30年後，佐敦軒達臣成下一名捧走英格蘭頂級聯賽錦標的隊長，這個成就連「神奇隊長」謝拉特也未能做到。

軒達臣接受《天空體育》訪問，他與主帥高普一樣難掩激動之情，無法以言語表達感受及流下男兒淚，「這是人生難以忘懷的一刻，與一眾隊友及工作人員觀賞這場賽事，當哨子聲響起的一刻，不同的情感衝進腦海，太多思緒一時三刻未能整理。我對球隊奪冠感到無比高興，我為利物浦感到自豪。」

在篤定奪冠後，佐敦軒達臣坦言十分多想法浮現腦海。（Getty Images）

本地冠軍﹑歐洲冠軍及世界冠軍，利物浦由國外威到國內，軒達臣直言高普居功至偉，感激他在接掌利物浦後帶來的轉變，「在去年歐聯決賽後，我說過『沒有高普，便沒有這個獎盃』，這番說話並非不尊重以往的其他領隊，但由高普上任的第一天起，他使所有球員亦信任他。」

軒達臣續稱，高普不止在場上領軍有方，在場外與球員的關係亦十分密切，互相建立互信關係，「高普與球員們亦師亦友，取得一個絕佳的平衡，為隊內營造良好的氣氛，他的成功並非巧合，他是一個出色的領袖。」

軒達臣盛讚高普為利物浦帶來巨大轉變，紅軍的成功他居功至偉。（資料圖片／Getty Images）

利物浦球迷齊集晏菲路外熱烈慶祝：

+ 7 + 6 + 5

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：