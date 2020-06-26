【利物浦奪英超】杜格利殊30年後見證登頂　「高普可創更多傳奇」

利物浦上一次稱霸英格蘭頂級聯賽是1990年，苦等30年，終於等到在英超封王的一天。 當年帶領紅軍登頂的名帥杜格利殊，祝賀球隊相隔多年再奪冠外，並再度對高普的執教能力報以肯定，並深信高普有力創造「利物浦皇朝」。

在1989/90球季，當年由杜格利殊帶領的利物浦，以9分的優勢力壓次席的阿士東維拉，球會史上第18次稱霸英格蘭頂級聯賽，豈料第19次封王之時，英甲已變成英超，一等就是30年。

利物浦由無比風光的7﹑80年代，踏入英超時代後，由謝拉特的「跣腳」，到去季最高分亞軍，利物浦彷彿與英超錦標無緣，如今終於一吐烏氣，提早7輪首度奪英超錦標。

謝拉特缺席「傳承」圖 高普：你和杜格利殊都有份

杜格利殊是對上一名領隊領利物浦稱霸英格蘭頂級聯賽。（資料圖片／Getty Images）

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英國傳媒除了訪問主帥高普及隊長佐敦軒達臣外，亦特意聯絡杜格利殊，他戴上利物浦頸巾接受視像訪問，在訪問途中更開香檳慶祝。

該名傳奇領隊當然對高普讚不絕口，更盛讚高普領導有方，一手塑造一支有力爭霸的利物浦。「若果有人說利物浦有能力奪冠，很久以前會認為是天方夜譚，甚至被捉進精神病院。不過在高普上任後，故事開始有所改變，利物浦慢慢變得愈來愈強，而高普正是靈魂人物，他令整間球會亦充滿生氣。」

高普帶領利物浦首度稱霸 難掩激動流下男兒淚

名帥杜格利殊戴上利物浦頸巾並飲香檳慶祝。（影片截圖）

利物浦球迷齊集晏菲路外熱烈慶祝：

+ 7 + 6 + 5

杜格利殊認為只要高普繼續留任的話，利物浦有望創造更多的彪炳戰績，「由去季的歐聯，僅差一分失落聯賽錦標，到今季奪得世冠盃冠軍，如今終於修成正果奪冠，這並非一步登天，可以看到這支利物浦逐步走向成功，我深信只要高普繼續領軍，這支利物浦可以贏得更多錦標，走得更遠。」

除了高普的領導能力外，杜格利殊認為一個和諧的更衣室亦是成功的要素之一，「利物浦上下一心，團結一致地追求成功，而隊中所有球員相處融洽，大家的地位平等，亦沒有人自以是高人一等，所有球員也是相當出色的年輕人。」

杜格利殊盛讚利物浦球員們都是非常出色的年輕人。（Getty Images）

英超除了受新冠肺炎影響下而停擺逾3個月外，利物浦的奪冠巡遊同樣未有期，杜格利殊亦曾患上新冠肺炎，幸他如今已痊癒見證球隊再度封王，並表示未來必定可以再度慶祝。

高普與球員打成一片，營造一個融洽的更衣室，杜格利殊認為這是成功要素之一。（資料圖片／Getty Images）

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：