【利物浦奪英超】高普佈下5年棋局　「臥底」普列錫送上關鍵一擊

利物浦提早奪得英超冠軍，原來靠高普一早安排的臥底？ 車路士昨晚靠基斯甸普列錫及韋利安各建一功，以2：1擊敗曼城，令到利物浦提早封王。有網民開玩笑表示，這是利物浦領隊高普一個籌劃5年的棋局，當年執教多蒙特的高普將年輕的普列錫帶到歐洲，去年高普的利物浦又不跟車路士爭普列錫，為的就是這一場，由普列錫手刃曼城！

車路士的美國翼鋒普列錫在36分鐘建功，為球隊先開紀錄，最終車路士以2：1擊敗曼城，令曼城數字上失去後上奪標的可能，榜首利物浦提早封王，首次贏得英超冠軍。

普列錫昨晚為車路士建功，擊敗曼城，間接幫利物浦提早封王。（Getty Images）

球迷發現，21歲的普列錫與高普有千絲萬縷的關係！普列錫在美國成長，直至2015年，由高普擔任主帥的多蒙特，將他帶到歐洲球壇。當高普離開多蒙特後，普列錫逐漸成長，踢上多蒙特正選，獲得眾豪門青睞。

多蒙特祝賀高普，放了一張他跟普列錫的合照。（多蒙特Twitter）

當年，有傳已經接手利物浦的高普，希望將普列錫帶到晏菲路，但最後高普沒有簽到他，反而車路士在2019年1月，以5800萬鎊將普列錫帶走史丹福橋。到昨晚，車路士憑普列錫的入球，擊敗曼城，間接助利物浦提早贏英超冠軍。

網民FF高普安排普列錫做臥底：

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利物浦封王後，高普的前球會多蒙特亦在Twitter發文祝賀，但搞笑的是，多蒙特附上一張高普及普列錫當年的合照，引發網民無限幻想。

有網民認為普列錫是高普佈下的臥底，他表示：「高普簡直大師級！開啟普列錫在德國的足球生涯，之後不讓他加盟利物浦，所以他可以加盟車路士，就是為了今場這一刻！」亦有支持利物浦的網民表示同感：「讓車路士得到普列錫，就是為了讓他幫我們贏冠軍。」

普列錫（左）在多蒙特出道，當年把他帶到德國的人就是高普。（Getty Images）

亦有網民笑言，高普擁有時光機，「高普用了時光機，當年就預知未來，所以帶了普列錫來歐洲。」另有網民表示：「一位時空穿梭者來到2014年，高普說：『在2020年，普列錫，我有一個任務給你。』」

利物浦球迷齊集晏菲路外熱烈慶祝：

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英超第32輪直播賽程（按圖放大）：