【利物浦奪英超】曼聯舊將齊潛水　加利佬疑似避走大洋洲

利物浦提早7輪封王，世界各地的「利迷」終可一吐烏氣，慶祝愛隊首度成為英超冠軍。有人歡喜有人愁，宿敵曼聯眼見利物浦奪冠當然不是味兒，《天空體育》「整鬼」加利尼維利慶祝紅軍奪冠，「加利佬」與里奧費迪南更決定暫別社交網站，實行眼不見為淨。

在費格遜執教曼聯期間，創下紅魔盛世，戰績一直在宿敵利物浦之上。時移世易，費格遜退休後，戰績不如當年勇，但死敵利物浦在高普麾下脫胎換骨，近年稱霸歐聯及世冠盃，如今相隔30年首奪英超冠軍，使一眾「曼迷」看得牙癢癢。

利物浦由主帥高普上任表現脫胎換骨，令一眾「曼迷」看得牙癢癢。（資料圖片／Getty Images）

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在掛靴後擔任評述員的曼聯舊將們，與曼迷同呼吸，同樣看得不是味兒，而里奧費迪南更首當其衝，要保持專業地主持節目，繼續訪問紅軍名帥杜格利殊。

相反，興奮無比的加歷查在訪問佐敦軒達臣時，同樣保持「專業態度」，他高舉香檳慶祝，他興奮過度而在開香檳時遇上麻煩，開香檳後隨即全噴向地上，鏡頭另一方的軒達臣看見加歷查亦咧嘴大笑。

里奧費迪南依然「忍痛」主持節目，專業地如常訪問杜格利殊。（影片截圖）

加歷查「專業地」訪問軒達臣片段：

加利尼維利曾經在利物浦3球不敵屈福特後，開香檳慶祝紅軍的不敗走勢告終，他的「好拍檔」加歷查隨即送上「祝福」，將「加利佬」的開香檳圖改成穿上利物浦球衣，祝賀利物浦封王。

加歷查特意為好拍檔加利尼維利「P圖」慶祝利物浦奪冠。（Twitter截圖）

加利佬曾經在節目中笑言，若果利物浦奪得聯賽冠軍，他將出走大洋洲國家巴布亞新畿內亞，《天空體育》為加利佬這一句說話，出動包括列納在內的評述員，出演「尋找尼維利的故事」，片中好拍檔加歷查充當主角並化身偵探，四出尋找加利仔的足跡，更堅定地說出「我將會找到你」，此片最後一個鏡頭是加利尼維利拖着行李的背影，手持一張由曼徹斯特往巴布亞新畿內亞的機票，笑言他履行承諾。

「尋找尼維利的故事」片段：

另外，加利尼維利及里奧費迪南在紅軍奪冠後，紛紛公布「暫別Twitter」宣言，笑言不希望看到有關利物浦封王的消息。費迪南稱在數周後才返回Twitter，但他亦甚有風度地表示利物浦今季表現無懈可擊，值得高舉聯賽錦標。相反，加利佬的暫別宣言簡短得多，以留下一個揮手的表情符號。

利物浦球迷齊集晏菲路外熱烈慶祝：

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英超第32輪直播賽程（按圖放大）：