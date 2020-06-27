【利物浦奪英超】倡建雕像表揚高普　以幽默方式巧妙回絕好意

主帥高普帶領利物浦首奪英超錦標，一圓紅軍球迷30年心願。利物浦「神奇隊長」謝拉特曾建議為該名德國主帥建立雕像，紀念他對紅軍的貢獻。不過高普對此「耍手擰頭」，謙稱自己的貢獻微不足道。

利物浦在高普帶領下，今季踢出接近完美的表現，早在英超榜首遙遙領先。聯賽因新冠肺炎停賽逾3個月，重開後，當曼城不敵車路士，利物浦確定提早7輪封王，首奪英超冠軍，寫下歷史一頁。

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當曼城不敵車路士後，利物浦提早7輪封王。（資料圖片／Getty Images）

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不論球員或名宿，利物浦上下對高普讚不絕口，盛讚他令球隊脫胎換骨。「神奇隊長」兼現任格拉斯哥流浪主帥謝拉特（Steven Gerrard）更稱，高普已為利物浦創下不少歷史，應為他建立雕像，令世人記住高普的成就：「高普為利物浦帶來第6座歐聯錦標，若他率領球隊相隔30年再奪英格蘭頂級聯賽冠軍的話，球隊應該為他建造雕像。對我而言，這些是非凡的成就，高普絕對值得被表揚，我們毋須留待他（高普）年老時才紀念他。」

利物浦神奇隊長謝拉特指高普在隊中的成就非凡，值得建雕像表揚。（資料圖片／Getty Images）

對於謝拉特的建議，高普謙稱自己「未夠班」，更笑言建雕像通常在離世後才追贈：「與比卜皮士利及杜格利殊等傳奇領隊相比，我的貢獻相當微不足道，不足以建造雕像，甚至連比較的餘地都沒有。雕像通常待該人離世後才豎立，我還希望活多三、四十年，所以我對雕像毫無興趣。」

高普認為自己「未夠班」，並以幽默方式婉拒謝拉特的好意。（資料圖片／Getty Images）

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