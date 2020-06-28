英超．球評︱利物浦神奇隊長謝拉特也辦不到　軒達臣憑什麼奪英超

利物浦英超終於登頂結束漫長等待之際，幾乎所有人也會想起謝拉特。 他比任何人渴望為紅軍再次贏得聯賽冠軍，偏偏歷年來求之不得，2014年更一失足成千古恨，再回頭看到高舉奬盃的不是自己，而是親手交付隊長臂章的佐敦軒達臣。 為什麼？

謝拉特彷彿是為利物浦而生的男人。利物浦市出生和成長，街道上和街場上處處有他跟兄弟和好友踢足球的童年印記，成為利物浦球員是當地起碼一半男孩的夢想（另一半是成為愛華頓球員），將他推向職業球員生涯的最大動力，卻來自一宗慘劇。

希斯堡30周年：10歲的Jon-Paul Gilhooley，是較利物浦前隊長謝拉特年長1歲半的表哥，他是慘劇中最年輕的死者。（網上圖片）

命中注定的紅軍隊長

跟他年紀相若的兄弟、堂兄弟和表兄弟甚多，每逢利物浦有比賽，家中大人沒辦法把每個也帶上，一班孩子只得輪流入場。1989年4月15日足總盃四強對諾定咸森林，「幸運兒」是10歲的Jon-Paul Gilhooley。謝拉特沒被選上，結果這個較謝拉特大一年的表哥成為希斯堡慘劇最年輕遇難者。

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本身已極富潛質和天份，加上為Jon-Paul而戰的決心，謝拉特很快已從利物浦青年年冒出頭來。春去秋來，1990年代Spice Boys的桀驁不馴成為過去，看到謝拉特和球隊的成長，球迷滿以為千禧年代終可修成正果，不料2002、2009、2014、2019聯賽四度飲恨，謝拉特親身經歷頭三次，2013/14那一次甚至是他親自「跣」走的。

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謝拉特一跌，斷送2014年奪冠機會，「礙事的傢伙」又是車路士。（Getty Images）

個人能力卓絕的謝拉特，跟杜格利殊（Sir Kenny Dalglish）並列紅軍史上最佳球員，因為他是利物浦本土兼青訓出身關係，球迷自然又偏愛他多一點點，兩人錦標數目卻差天共地。King Kenny連同當領隊的3次在內，前後共9次為利物浦捧起頂級聯賽冠軍，另外還有3個歐冠盃（歐聯前身）錦標在手，謝拉特聯賽掛零，歐聯則捧過一次。時代不同，當然難作比較，畢竟杜格利殊年代利物浦處於全盛期，問題是，神勇如謝拉特也做不到的，何解他「平庸」的繼承者佐敦軒達臣能夠做得到？領隊和隊友因素以外，會否有什麼特質令軒達臣能當上冠軍隊長？

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特點一：能力不是全隊最強

謝拉特曾是全球最佳中場之一，長傳、遠射、頭槌、死球處理樣樣皆能，球場內一眾隊友均以他馬首是瞻。相反，軒達臣在球隊入面永遠不是足球天份最高的一個，入球能力平平，經常連紅軍球迷也恥笑他的射門偏離目標，他有點奇怪的跑姿又是另一話題，常常被譏笑為「無頭雞」（headless chicken），在球場內胡亂奔跑。

正是因為個人能力不是全隊最強，軒達臣總是能夠放下自我，以球隊目標為先，並用謙卑和正面的態度鼓勵隊友。謝拉特好波當然不是他的錯，只是平凡的軒達臣在團隊當中恰如其分做好鼓勵者的角色，在場內不斷提場，亦樂於看見隊友發光發亮。球隊沒有謝拉特那樣級數的「大佬」支撐球隊，變相責任人人有份，一人走多步，軒達臣欠缺力拔山兮的氣魄，在高普麾下注重整體的團隊中反而成為優點。

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去年軒達臣帶領利物浦再奪歐聯，今年更首度英超封王。（Getty Images）

特點二：外來者身份反成優點

謝拉特是利物浦青訓系統出身，成為隊長之後，關於紅軍的一切幾乎是他說了算。他和加歷查的本土正副隊長組合，在更衣室形成一股強大勢力。謝拉特會盡力協助每一個新加盟的隊友適應環境，可是這個充滿性格的神奇隊長也曾跟隊友爆粗互罵，他跟迪奧夫的爭詏至今多年未止，迪奧夫認為謝拉特「自私兼討厭所有黑人」，這個球壇壞孩子一面之辭難以令人能相信，惟多少反映謝拉特確是未能令球隊團結一致。

軒達臣是新特蘭青訓產品並深愛這支英國東北部母會，未滿21歲轉投利物浦，由一開始他已是外來者。他只是球隊一份子，沒有18次英甲冠軍，沒有希斯堡和希素球場慘劇的歷史包袱，也沒有一股「我才是地道利物浦人，我說話你一定要聽」的霸氣。輝煌的過去是動力也是壓力，整個城市也指望謝拉特一人，那份壓力大得難以想像。身為外來人，軒達臣的壓力始終輕上至少一層。

試想想，現今幾乎所有英超豪門均以外來球員為重心，利物浦正選目前只得阿歷山大阿諾特一人，要團結來自五湖四海各懷技藝的球員，沒有人比起平實低調的「外人」軒達臣更合適。時代不同，強勢領隊、隊長的年代早已過去。

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特點三：從謝拉特身上學習

軒達臣加盟利物浦的時候，仍是個半熟少年，隊長謝拉特正是他的最佳學習對象。也許明知此子日後是自己的接班人，謝拉特對軒達臣愛護有加，循循善誘。2015年接過謝拉特的隊長臂章時，軒達臣說：「我在Stevie身上獲益良多，看着他如何以利物浦隊長身份在球場內外自處，你永遠要向史提芬這類頂級球員學習」，並承諾：「我會利用在他身上所學到的來幫助我，同時也會做一些自己認為正確的事情……我會嘗試為球隊和隊友肩負更多責任，為球會和球迷帶來成功。」

多年來見證軒達臣的成長，最高興的莫過於謝拉特：「現在的他已充滿自信，亦曾高舉過歐聯冠軍的獎盃。那跟我一丁點關係也沒有，完全是他自己的努力。」他透露軒達臣曾對前途感到迷惘，求他指點迷津，「我記得之前曾跟佐敦在洛杉磯傾談，他當時不知道自己應該留下來還是離開。」全靠謝拉特當時力勸對方留在晏菲路，否則故事發展可能會不一樣。

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謝拉特讚揚軒達臣是他的最佳繼任人。（Getty Images）

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利物浦成功首奪英超後，謝拉特在Instagram上載一張他為軒達臣載上隊長臂章的照片，以一句：「不可能有更加理想的接班人，為你感到自豪，老友」，祝賀舊日隊友。

他常常在訪問中讚美軒達臣，「他是個體能上佳、充滿運動細胞的男孩。他在球場上態度無私，將所有人放在自己之前。」

「當你跟他同隊，就會懂得欣賞他的工作和為球隊的付出。我認為這些年來，他在各方面進步良多，現在他的傳球功架極為出色。」到了今季，相信所有球迷也體會得到謝拉特對軒達臣的欣賞。

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特點四：東北小子不服輸的倔強

不少球迷均知道軒達臣幾乎被羅渣士賣到富咸的一段往事，結果他堅持留在利物浦並用表現說服領隊改變對他的看法。比較鮮為人知的是，昔日在新特蘭他同樣只差一步便「無得留低」。

軒達臣在新特蘭出生和成長，性格有一份這個英格蘭東北部城市獨有的堅毅與執着。當時仍只是新特蘭一隊教練的沙比亞（Ricky Sbragia）說，那年球會只剩下最後一份職業球員合約，由3個青年軍畢業球員競爭，三揀一之下，「翌日我回來時，佐敦已被選擇。他有什麼優勝之處？就是你今天所看到的態度，那是他如此成功的因素，也可看到分水嶺實在差之毫釐。」

沙比亞憶述，「佐敦會跟自己說：『這個我要進步』，厲害的是，他會說到做到。運動天賦上，他真是極為出色。」至於足球方面，「他各方面也很平均，身型也很好。的確需要一點運氣，關鍵是機會來臨的時候，你能夠把握得到。」

軒達臣不止留下來，還獲前領隊堅尼（Roy Keane）提拔上一隊，2008年7月跟球會簽約，11月首次上陣。2008年12月堅尼被辭退，沙比亞臨時接過帥印，軒達臣季中外借至英冠球隊高雲地利，之後兩季為新特蘭在英超發光發亮，終被利物浦羅致。

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軒達臣在今天成就，提拔他上一隊的前新特蘭領隊堅尼應記一功。（Getty Images）

特點五：謾罵聲中養成超強心理質素

在群眾歡呼聲中簇擁的謝拉特，並非完美，更曾多次犯下自殺式回傳的低級失誤，2014年英超那次跣倒後導致失球，已算是非戰之罪。2004/05一屆聯賽盃決賽利物浦1：0領先之下，他在79分鐘擺烏龍讓車路士扳平，然後加時2：3落敗。謝拉特是利物浦的「奇蹟之男」，曾多次在逆境下拯救球隊，然而壓力之下無論在英格蘭國家隊或利物浦亦有不少次失手紀錄。

至於憨厚小子軒達臣，2000萬英鎊轉會費和「謝拉特接班人」似乎已是原罪。從加盟利物浦一刻開始，他的表現已被放進顯微鏡，不停被外界甚至自家球迷「鞭屍」，任何正常人也不會理會這些辱罵，他竟然照單全收，將批評一一放在心裏，他曾說過：「我不喜歡看那些稱讚我的東西。我一直在想，那些負面或批評我的東西能推動我進步。」

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奧歷治在去年歐聯四強次回合為利物浦先開紀錄後，軒達臣第一件事是拾回皮球讓比賽盡快繼續，一個動作盡顯他的鬥志。（Getty Images）

幾乎在每個新球季，軒達臣都會有一點點進步和不一樣。或許多年來一直在謾罵聲中成長，他總是在球場上「步步驚心」，鮮有犯下嚴重失誤，逆境心理質素更是極為強大。上季歐聯四強首回合落後巴拿拿0：3，次回合利物浦回到主場必須盡快取得入球。近年主要踢6號位的軒達臣，開賽7分鐘他竟罕有地引球出擊殺上前場，他的射門雖被巴塞門將救出，奧歷治近門補中，為驚天逆轉寫下序幕。

今季英超他多次在球隊有需要的時候挺身而出，今年2月他受傷期間，球隊一度陷入低潮，之後更被屈福特打破聯賽不敗身。球隊失去他的時候，立即欠缺一份永不言敗的鋼鐵意志，足見他對利物浦如何重要。

薪火相傳，謝拉特未完成的英超夢，軒達臣5年後為他達成了。（Getty Images）

「力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。」謝拉特猶如楚霸王項羽一樣，空負一身好武功，與此同時，軒達臣帶領利物浦修成正果，並非單純靠高普和好運氣，他的個人特質，也是能夠成為「冠軍隊長」的一大原因。

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