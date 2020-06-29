【足總風波】李本思曾到私隱專員公署投訴　足總將整頓管治架構

香港足球總會主席貝鈞奇今日（29日）在《明報》刊登全版聲明，稱要為被指履歷造假的前菁英發展教練李本思澄清。 貝鈞奇接受《香港01》查詢時，稱已審視過李本思的履歷等文件，認為可信；他同時談及足總未來動向。

貝鈞奇稱從上月傳媒報道李本思履歷問題後，已與行政總裁溫達倫及有關同事一同審視過李本思的履歷等文件，已作求證，認為他提供的資料可信，6月4日收到其電郵後，亦再查閱過，認為是事實，「今天這聲明不是足總畀錢，是我個人名義登報，始終覺得不平則鳴，要公正處理」。他指出，有關李本思的報道或影響其未來就業，他本人亦曾就履歷外洩向私隱專員公署投訴，「我們也有必要為他澄清」。

貝鈞奇接受《香港01》查詢時，稱已審視過李本思的履歷等文件，認為可信。（資料圖片）

【足總風波】教練被指履歷涉造假 貝鈞奇登全版聲明公開「真相」

對於會否再有後續法律行動，貝鈞奇強調不會向作有關報道的傳媒採取行動，「不是傳媒的錯，而是足總內有人不負責任地『放料』，混淆事實」。貝鈞奇又解釋，12月4日取去李本思履歷文件者並非董事局特別顧問伍健，「是12月4日另一委員取去的，但伍健在記招上公開的Whatsapp訊息，也證明我沒有授權他取文件，而是建議由程裕明律師（足總組織發展委員會主委）去授權」。

貝鈞奇今早在報章刊登全版聲明：

2020年5月，多間傳媒突爆出李本思招聘一事疑有問題。（香港賽馬會網頁照片）

貝鈞奇稱不少董事都認為要懲罰取去文件的委員，但未來兩三個月足總尚有更重要工作，「我們一直處理五年計劃、審計報告、人事架構上也要整頓，職位將有增減⋯⋯足總最大問題在管治架構，我們的整體行政和管治架構都會有所改變」。上周五民政局足球專責小組曾討論足總的《新五年計劃》，貝鈞奇曾稱有信心可繼續獲資助，他今日重申當局會繼續資助部份職位，「不可能行咁耐，突然煞停車，足總有些成果不能抹煞」。

延伸閱讀：足總風波．案情重組

（一）兩個月內問題爆發 伏線竟在兩年前已埋下

（二）一份文件外洩掀鬥爭 是抹黑或誤會一場？

（三）立法會聆訊變笑話 兩高層離職風波仍未斷