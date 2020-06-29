【F1】咸美頓狠批種族言論無知　前話事人「廢老式」自辯火上加油

前任F1話事人艾利斯東（Bernie Ecclestone），日前接受訪問時談及種族問題時，指黑人種族歧視問題比白人更嚴重，言論惹來不少爭議，F1即時發聲明「割席」，平治英國車手咸美頓亦狠批無知。 艾利斯東為了挽回面子嘗試自辯，但似乎沒有太大作用。

艾利斯東日前接受美國電視台《CNN》體育版訪問時說：「不少案例都顯示黑人比白人更歧視其他人。」

此言一出惹來極大爭議，雖然離開F1已有3年，但此番言論仍對這項體壇一大比賽有一定負面影響，故F1現時老闆Liberty Media即時割席，指艾利斯東言論不代表F1，而比賽將會繼續努力改善車壇，達至真正種族多元化。

咸美頓狠批艾利斯東言論「無知、欠缺教養」。（Getty Images）

六屆世界冠軍咸美頓則在社交網站回應，批評艾利斯東言論「無知、缺乏教養」，亦艾利斯東所說的「正是這個社會的錯誤」。

多方指責之下，艾利斯東嘗試撲火，周日（28日）於《每日郵報》說：「我不是『反黑』的人，實情上更可算是相反。」艾利斯東嘗試利用與咸美頓父親的商業合作關係做例子，指自己十分支持黑人。

F1早前發表聲明指將會致力改善車壇現時種族過於單元的現象。（Getty Images）

F1 2020年首8站賽程：

+ 4 + 3 + 2

89歲的他又指自己「多年來遇到更多自己討厭的白人」，但從來沒有遇到「一個自己不喜歡的黑人」，又舉例自己曾比黑人打劫，但未曾因此討厭非裔人士，「不會視咸美頓是黑人，對自己而言，他就是咸美頓」。

艾利斯東表示，自己言論的本意並非歧視他人：「如果一名黑人或白人面試後未能得到工作，大家都會問原因。是否因為膚色問題？還是因為他們不適合那份工作？」

這名前F1話事人批評：「他們上街示威，這些活動都是由準馬克斯主義者發起的，他們想推翻警察，這會為國家帶來災難。如果問他們為什麼上街，實際上大部分人都不知道自己上街的目的。」似乎艾利斯東從未與示威者對話過，才會講出這樣的說話。

艾利斯東試圖自辯。（Getty Images）

艾利斯東又嘗試將自己塑造成F1多元化的推動者之一：「我是白人並非我的錯，黑人應該要照顧好自己。（前麥拿侖話事人）丹尼斯自咸美頓小時候就對他照顧有加，列比斯（Willy T Ribbs）70年代在我的車隊成為首名開F1賽車的黑人。」

不過，艾利斯東似乎記錯了，美國車手列比斯於1986年1月為Brabham-BMW試車，並非70年代。

F1 Turbo年代（1983至88年）世界冠軍：