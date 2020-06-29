【足球熱話】盧卡古埋怨隊友激動爆粗　閉門作賽見球員真性情？

國際米蘭周一作客帕爾馬，今季於國米翻生的盧卡古今場未有進賬，完場前更因域陀摩西斯傳中未能送到自己面前，憤而爆粗埋怨。片段於網上瘋傳，網民對盧卡古的反應兩極。

雖然上半場帕爾馬有謝雲奴先開紀錄，但國米下半場扭轉局面，多得迪維積及巴斯東尼一人一球，以2：1贏波。

國米本來於95分鐘有機會再添紀錄，可惜域陀摩西斯傳中未能找到盧卡古，就被帕爾馬守將踢出底線，令到該名比利時射手十分憤怒。

盧卡古對帕爾馬一戰未有進賬。（路透社）

由於距離龍門頗近，現場收音清晰聽到盧卡古的埋怨，清楚得「連尾音可聽到」。摩西斯的傳送過不了前柱，盧卡古憤怒大叫：「Victor, fxxking hell！」

球迷對盧卡古的反應意見兩極。（路透社）

片段於網上瘋傳，外國網民對盧卡古的反應意見不一，部分網民欣賞盧卡古對入球的執着，亦有球迷認為盧卡古反應過大，摩西斯並非「獨食」自己起腳，只是傳送被對手封走，不應這樣爆粗鬧隊友。

哈利馬古尼早前於對錫菲聯一仗痛罵勞基梳爾。（Getty Images）

閉門賽收晒迫 馬古尼鬧梳爾：「醒啦！」

閉門作賽令到比賽有種冷清的感覺，德甲、西甲、英超都加入「罐頭打氣聲」，但有時仍可聽到球員之間的對話。

英國傳媒報道，曼聯早前鬥錫菲聯，保羅普巴快開罰球，勞基梳爾未有為意被對手搶走皮球，中堅哈利馬古尼亦激動鬧人：「醒啦！」（Fxxking switch on）

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

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