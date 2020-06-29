【環法】2021年尾站與東京奧運撞期　賽會欲提早開戰

環法今年受新冠肺炎影響，要改期到8月底出發，想不到明年賽事亦受到影響。為免與改期到2021年舉行的東京奧運撞期，環法有意提早開始比賽，要求舉辦首站的丹麥首都哥本哈根政府批准改期，但由於哥本哈根市同時又是歐國盃舉行城市之一，提早開賽變得不容易。

新冠肺炎1月於中國武漢爆發後蔓延全球，使得國際體壇停擺，原定今夏舉行的東京奧運亦延後一年，其中男子單車公路賽將於2021年7月24日舉行。

明年環法的最後一站在7月25日舉行，一眾車手將會經香榭麗舍大道返終點，為免因為奧運使收視受影響，環法希望提早開賽，整體賽程亦需作出調整。

受新冠肺炎影響，今年環法到8月底才開始。（資料圖片/路透社）

來年環法再次於法國境外起步，將於7月2日在丹麥的哥本哈根進行Grand Départ，由於提早開賽，故賽會向哥本哈根市要求改期出發，但有可能與另一大型賽事──歐國盃撞期。

明年環法或提早開賽。（資料圖片/路透社）

明年環法最後一站現時定於7月25日舉行。（資料圖片/路透社）

避得開奧運又遇上歐國盃

歐國盃亦是受疫情影響的賽事之一，由今夏延至明年6月11日展開，哥本哈根為12個主辦城市之一，將會舉行B組分組賽及一場8強賽事。若果環法提早，或會與歐國盃撞期，哥本哈根市政府擔心，同期舉行兩項大班賽事，將會為保安、交通等帶來不必要壓力。

丹麥足總主席Jesper Møller被問到撞期一事時，表示願意與哥本哈根市政府及環法賽會溝通，但表明歐洲足協（UEFA）有最終決定權，「對UEFA來說，賽程是不能改動的」。

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