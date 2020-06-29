【F1】平治改用全黑塗裝　形象工程還是真心支持？　網民意見兩極

平治一向以銀色賽車參賽，故有「Silver Arrows」的外號，但他們在2020年將改頭換面變成「黑箭」，聲援黑人平權運動Black Lives Matter。 是真心支持還是形象工程？網民見到平治賽車的新塗裝都有不同的意見。

美國黑人George Floyd 5月25日被白人警察單膝跪頸近9分鐘身亡，引爆大規模示威，世界各地都有人支持Black Lives Matter運動。

「銀箭」的英國車手咸美頓除網上聲援外，早前更身體力行於倫敦上街示威，並與英國皇家工程學院（Royal Academy of Engineering）合作，致力促進賽車界及理工工業多元化。F1亦發起新的小組，專門為少數族裔人士提供F1就業及相關教育機會。

咸美頓積極為黑人平權發聲，早前上街參加示威。（instagram @lewishamilton）

平治2020年全季都會改用黑色。（網上圖片）

平治響應咸美頓號召，將今年戰車W11塗上黑色，以示支持Black Lives Matter，有別於去年摩納哥站及德國站的一次性特別版塗裝，今次改為「黑箭」將會用足全季。

車隊話事人禾夫在公布賽車新塗裝的聲明中說：「種族與歧視不容於我們的社會、賽車界及隊伍之 ，這是平治的信念，但如果我們選擇默不作聲，就算有正確的信念及心態是不足夠。」禾夫希望利用F1這個世界舞台，為互相尊重及人人平等聲。

平治在HALO及側鏡加上「End Racism」及「We race as one」字眼。（instagram @mercedesamgf1）

F1 2020新車圖鑑：

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車手服亦有改善

據了解，平治現時只得3%的員工來自少數族裔，12%的員工為女性，車隊聲明表示自身亦有需要改變，正在研究如何改善問題，在今季完結前提出改革方案。

除了賽車之外，平治兩位車手咸美頓及保達斯的賽車服，亦會由白色改為黑色，據報二人頭盔亦會改變設計。W11改噴黑色之外，保護車手頭部的HALO裝置及側鏡，都會貼上「End Racism」與「We race as one」的字眼。「We race as one」更會加上彩虹墊底，支持LGBT族群。

平治今年戰車W11（instagram @mercedesamgf1）

F1 2020車手一覽：

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網民意見不一

網民對平治的做法意見不一，有網民歡迎「銀箭」做法，亦有人批評只是形象工程，為迎合大眾選擇「政治正確」，更有人重提平治在二戰時為納粹德國元首希特拉服務，製造其坐駕的歷史，批評平治只為「洗白」，根本沒有資格在事件表態。

支持平治的人亦希望車隊不止於將賽車改噴為黑色，實際行事更重要。

F1 2020年首8站賽程：