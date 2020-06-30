【英超】普捷天奴次子續約熱刺兩年　與子溫馨合照毋忘舊東家

熱刺突與普捷天奴簽約！此普捷天奴非彼普捷天奴，與熱刺簽約的是普捷天奴19歲的次子Maurizio，在合約屆滿前「壓哨」續約，在未來兩季繼續留隊。 兒子上載與父親的合照慶祝續約，但不少網民將重點放在「肥普」的身上。

去年因為戰績不佳，而慘吃熱刺無情雞的普捷天奴，雖然屢次傳出他被豪門挖角，但他至今仍未執起教鞭。普捷天奴雖然被熱刺無情解僱，但他似乎沒有怨恨外，早前接受訪問時更不諱言，渴望有一天回歸熱刺。

普帥在任期間贏得不少熱刺球迷的歡心，加上由摩連奴接任主帥位置後，熱刺的戰績雖有改善，但現時僅排在聯賽榜第7位，爭取來季歐聯席位仍有一定難度，不少球迷透過不同方法對普捷天奴表達掛念之情。

普捷天奴未了錦標夢 深情剖白冀死前歸隊再續前緣

普捷天奴即使去年被熱刺解僱，但他早前表明希望回歸再次執教熱刺。（資料圖片／Getty Images）

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普捷天奴與熱刺的關係依然千絲萬縷，他的19歲次子Maurizio未有隨父親離開熱刺青年軍，更在合約屆滿前的最後一刻與他續約兩年。根據英國《太陽報》消息指，司職翼鋒的小普捷天奴去季於U18的表現出色，使他贏得一紙合約，更有望在來季晉升一隊，成為摩連奴麾下一員。

小普捷天奴與熱刺續約兩季，英媒指他有望晉升一隊。（資料圖片／Getty Images）

次子其後在個人Instagram上載自己穿上熱刺練習服簽約的相片，連同一張與父親的二人合照，稱期待下個球季的來臨。不過，不少網民的目光放在普捷天奴身上，皆因該名前主帥穿上熱刺的T恤，猶如領隊與球員續約一樣。

普捷天奴父子的合照一出後，隨即激起球迷對「肥普」的掛念之情，指他即使被炒仍然穿上熱刺有關的衣服，球迷在留言多次要求普捷天奴盡早回歸熱刺。

普捷天奴父子合照，球迷卻將目光放在普捷天奴的衣服上。（Instagram截圖）

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