【FIFA 20】Reddit用家指有指令碼偏幫　破解攻略要訣：返璞歸真

近日Reddit用家seedsrevolution指《FIFA 20》有指令碼「Dynamic Difficulty Adjustment」（簡稱DDA）或Scripting，發動後會偏幫其中一隊，大大增加入球機會。 如果遊戲發動了DDA，玩家是否束手無策？非也，seedsrevolution很詳盡地指出如果破解DDA。

seedsrevolution指DDA確實存在，為何開波容易入波，是因為遊戲程式認定開波的玩家有100%控球率，DDA會讓他們玩得更輕鬆，傳送變得客易，球員走位直達「神級」狀態，射門亦相對較大機會入波，相信在上下半場完結前亦會發動。

Reddit用家指《FIFA 20》有偏幫的指令碼。（網上圖片）

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他批評遊戲研發商EA Sports這種做法「殺死」了遊戲，令到一直努力求進的玩家未能真真正正享受遊戲，就算陣中球員粒粒皆星，亦有可能會讓較弱的球隊「偷雞」，「速度54的球員更會在突然之間比你的麥巴比跑得更快」。

seedsrevolution指當DDA發動時，能力得到提升的一隊縱使球員能力較差，亦有可能擊敗對手。（網上圖片）

受DDA影響時要小心應對，力求重置DDA。（網上圖片）

返璞歸真只求重回起跑線

要怎麼打破DDA？seedsrevolution指當發現球員走位奇怪，傳送欠缺準繩，在這個時候要踢得「超級簡單」。

「要記住，你處於絕對的逆境中，」seedsrevolution寫道：「作簡單的傳送，小心盤球與對手保持距離。千萬不要冒險，對手全隊能力值都得到提升，冒進的傳球被截到只會讓他們進一步變得更強。用L1及R1（Xbox為LB、RB）讓球員企位好一點，尋找有空位的隊友，無論多簡單的傳球也好，多傳幾腳消耗時間，讓DDA重置。」

EA一直不肯承認《FIFA 20》有指定程式去幫某一方玩家。（網上圖片）

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防守方面亦一樣，小心、簡單，由於守將能力被nerf，容易甩腳、攔截奇差、傳送亦離行離列，故不能妄想踢tiki-taka從後做起，緊張時候就直接大腳勾銷，一定要頂住對手攻勢。

由於對手傳送能連接起來，能力就會進一步加強，故盡能力打斷對手的節奏，奪回控球權就以傳球爭取重置DDA，直到感到回復才踢本身的風格。

網民對seedsrevolution的看法意見不一，有玩家表示要見到證明才會相信，亦有網民認同Scripting確有其事，對電腦時尤其明顯。反對其看法的就指DDA對技術較差的玩家有幫助，遊戲程式是為了平衡性才這樣編寫。

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