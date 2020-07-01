西甲｜美斯生涯700球難助巴塞奏凱　迪亞高哥斯達經歷黑仔5分鐘

巴塞隆拿的爭冠的關鍵戰失分，主場面對聯賽第3位的馬德里體育會，雖然有美斯射入職業生涯第700球，但只能與對手賽和2：2，現時33戰70分排次席，落後32戰71分的皇家馬德里。 賽後最多人議論的並非美斯或者擺烏龍的迪亞高哥斯達，而是基沙文連續兩場後備，今仗關鍵之戰，竟然在90分鐘才獲派上陣，僅得4分鐘時間。巴塞主帥斯迪恩坦言，若派基沙文正選，會破壞球隊的平衡。

巴塞賽前落後皇馬兩分，若要保住冠軍希望，今仗鬥馬體會非勝不可。在當地時間昨晚（6月30日）的西甲，巴塞在魯營鬥馬體會，美斯夥拍蘇亞雷斯攻堅，至於價值1.2億歐元的法國射手基沙文，就無緣正選倒戈，連續兩場做後備；在最近4場聯賽，基沙文有3場先列後備，踢正選的一仗亦有65分鐘被換走。

基沙文近期最常出現在球場上的位置，就是後備席。（Twitter）

今場4個入球，全部來自死球，在11分鐘，巴塞靠角球攻勢引起禁區混亂，回防的馬體會前鋒迪亞高哥斯達擺烏龍，巴塞領先1：0。

美斯及布斯基斯慶祝迪亞高哥斯達的烏龍球。（路透社）

迪亞高哥斯達擺烏龍片段：

迪亞高哥斯達可說是今場的「黑仔王」，在15分鐘，馬體會的恩歷克卡拉斯高博到12碼，哥斯達隨後主射被達史特根撲出！

迪亞高哥斯達在5分鐘內先擺烏龍，再射失12碼。（Getty Images）

短短5分鐘內，哥斯達先擺烏龍再12碼「宴客」。不過，裁判表示，巴塞門將達史特根犯規，哥斯達操刀之前，他的雙腳已離白界線，所以馬體會可以重射。也許哥斯達都知自己黑仔，改由中場沙奧尼古斯主射破網，為客隊追成1：1平手。

難得有多次機會，馬體會換沙奧尼古斯主射，追成1：1。（Getty Images）

完上半場前，美斯有次罰球攻門，省中人牆改變方向，但馬體會的奧比歷都反應得及撲出，兩隊半場踢成和局。

50分鐘，巴塞的右閘尼爾遜施美度入到禁區助攻被踢跌，巴塞獲得12碼，美斯乖巧一射入網，為巴塞再度領先。這個入球是美斯職業生涯的里程碑，是他為國家隊及球會射入的第700個入球。現役只有兩名球員的入球突破700大關，除美斯之外就是C朗。

美斯換邊後射入12碼，攻入個人生涯第700個入球。（Getty Images）

美斯攻入生涯第700球片段：

不過，巴塞再一次被馬體會追平。卡拉斯高在62分鐘又一次博到12碼，沙奧尼古斯操刀建功，梅開二度，為球隊追成2：2完場。巴塞今場失分，形勢更加被動，現時33戰得70分排次席，落後32戰71分的皇馬，若果皇馬今輪贏波，將拉開差距到4分。

沙奧尼古斯今場12碼梅開二度，為馬體會搶到1分。（路透社）

雖然這邊廂美斯12碼「Chip射」達成生涯700球，另一邊廂有哥斯達的「黑仔」5分鐘，但賽後最多人關注的是，後備上陣無所事事的基沙文。29歲的基沙文去年由1.2億高價從馬體會轉投巴塞，但一直未能融入球隊，最近更失去正選。

今仗是巴塞的爭標關鍵戰，也是基沙文面對舊球會，而且基沙文上輪也是踢後備，體能不成問題，但巴塞教練斯迪恩竟然在90分鐘才將他調派上陣。Now TV的評述員在直播節目見到這一幕，也不禁笑言：「基斯文（基沙文）可能心諗，90分鐘換我入去，可以做什麼？」

去年以1.2億歐元轉會，曾排金球獎第3位，但如今在爭標關鍵戰，卻只能坐冷板，僅得4分鐘時間上陣。（Getty Images）

據賽後統計，基沙文上陣4分鐘，6次觸球，兩次傳球，其中一次傳失。賽後有記者追問斯迪恩到完場前才派基沙文上陣的原因，他說：「如果派基沙文的話，很難保持到球隊的平衡。」

「我很明白基沙文的難受，他入替後只得很少時間。我明日（周三）會跟他好好談一談，但我不是為這個決定道歉。不過，我很明白他的感受，我這個決定確實對他很差，因為他是個好人，也是個專業的球員。」

此外，有報道指，當巴塞失去爭標機會後，斯迪恩就會被炒，他本人就回應沒有感受到壓力，但承認爭標路愈來愈艱難，他們正遠離冠軍。