意甲｜C朗長途奔襲轟遠程炮　祖雲達斯入波三重奏一球靚過一球

意甲榜首雙雄齊齊贏波，居首位的祖雲達斯以3：1大勝熱拿亞，祖記的3個入球一個比一個精彩，其中C朗拿度由中圈推到娥眉月頂抽射破網。至於拉素就擁有腳風比C朗更順的恩莫比尼，作客以2：1擊敗拖連奴。

祖雲達斯在當地時間昨晚（6月30日）在意甲作客熱拿亞，為球迷獻上3個精彩的入球。先在50分鐘由保羅戴巴拿開紀錄的一球，這名阿根廷中場在禁區頂接波後，突入禁區，先破比哈美及法蘭斯高卡沙達的夾擊。入到禁區後，他面對史杜拿路及安祖亞馬斯路，推橫起左腳一射入網。

戴巴拿下半場憑個人技術扭入禁區，為祖記打破僵局。（路透社）

戴巴拿入球片段：

6分鐘後，輪到另一種類型的入球，如果戴巴拿之前一球是乖巧的技術，那麼C朗這球就是速度與力量的結合。當時中場混戰，C朗在中圈接應，大步推進，熱拿亞後防且戰且退，沒有人上前迫C朗。C朗推入中路，仍無人看管，至娥眉月頂起腳勁轟，應聲入網。

C朗入球片段：

+ 4 + 3 + 2

不過，好戲在後頭，之前兩球雖然精彩，但熱拿亞門將馬迪亞比連尚有反應撲救，但在73分鐘，後備入替的杜格拉斯哥斯達，就射出一記精彩絕倫的弧線，連比連也成觀眾。哥斯達在禁區頂偏右位置接應，沒有對方球員埋身，便再推大位多一步，起左一射。比連立在原地，只能望住皮球入網。

杜格拉斯哥斯達入球片段：

杜格拉斯哥斯達的入球更精彩！（路透社）

雖然熱拿亞之後由賓拿蒙迪破蛋，但祖雲達斯靠這3個精彩的入球，作客輕鬆贏3：1，29戰得72分，續排榜首。排次席的拉素昨晚同樣贏波，「藍鷹」作客拖連奴，雖初段遭比洛迪破門，但換邊後連入兩球，先由恩莫比尼追平，之後恩莫比尼助攻馬高柏洛路入波，以2：1反勝，29戰得68分。

拉素的恩莫比尼腳風超順。（路透社）

恩莫比尼今季腳風超順，29場意甲上陣入29球，排射手榜首，C朗則以24球緊隨其後。