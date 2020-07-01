【利物浦奪英超】加利佬潛水5日終蒲頭　一句話明讚紅軍暗踩巴塞

利物浦首奪英超，經常睇低紅軍的宿敵曼聯名宿加利尼維利立即「潛水」暫別Twitter，他工作的Sky Sports頻道特別拍攝短片尋人，取笑他要逃到巴布亞新畿內亞。 失蹤5日，加利佬終於再次出現，並首度就事件開腔。他無奈祝賀利物浦之餘，還暗寸巴塞。

英國時間上周四晚上車路士擊敗曼城後，榜首拋離23分的利物浦順利英超封王。曼聯領隊蘇斯克查很快已大方恭喜對手，相反，多年來一直針對利物浦的加利尼維利一直沒有露面。

醜婦終須見家翁，曼聯對白禮頓一戰加利尼維利需要當值上班，Sky Sports在直播時宣布「已尋回」加利佬，拍攝他駕車抵達白禮頓主場的畫面，他亦在避無可避下終承認：「利物浦能夠贏得聯賽錦標，實在是了不起的成就」。

加利尼維利終於出現，並祝賀利物浦贏得聯賽冠軍。（影片截圖）

加利佬暗寸巴塞？

加利佬認為，利物浦在領隊高普帶領下，近年距離目標愈來愈接近，尤其曼城在哥迪奧拿帶領下水平極高，表現必須近乎完美才可爭標。他還為自己昔日看淡紅軍辯護：「我認為當高普最初加盟利物浦時，以曼聯、曼城和車路士的消費力，他幾乎沒有可能贏得聯賽冠軍。」

【同場加映：高普領軍首仗球員身在何方？】

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他意想不到的是，「他可以將一個3000萬英鎊的球員，提升至1.3億英鎊水平，然後將一個7500萬英鎊的球員，搖身變成1.5億英鎊。其他球會卻把一個價值1.3億英鎊的球員，變到3000萬英鎊球員那樣。」

這句說話一方面稱讚利物浦和高普，同時也似乎在諷刺近年不斷買入貴價貨的巴塞隆拿。巴塞以1.4億英鎊收購利物浦的古天奴後，一直找不到「說明書」，今季將此子外借拜仁希望對方買斷，此路不通下目前想盡辦法想賣走這個巴西球星。

前文提要：【利物浦奪英超】曼聯舊將齊潛水 加利佬疑似避走大洋洲

【尋找加利影片中的利物浦相關人物】

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幽默回應尋找加利短片

加利佬讚揚利物浦「在收購和教練方面均十分出色」，還坦白說出「從來也不希望」利物浦贏得英超冠軍的原因：「這是我不想再見到的時刻，在我小時候已經看夠了，實在不想再次看到，但你必須祝賀聯賽冠軍。」

Sky Sports一條幽默的《尋找加利佬》影片熱爆網絡，加利尼維利忍不住出言嘲諷：「我反覆觀看影片多次才發現你們有那麼多人在這間公司工作！」影片內確有大量利物浦相關人士出鏡，不單有他針鋒相對的死對頭加歷查，還有利物浦不同年代隊長桑拿士、班尼斯和列納，以及杜格利殊的女兒Kelly Cates，當中班尼斯一句：「尼維利，我一定會找到你，然後取笑你」，不禁令人捧腹大笑。

加利尼維利首度回應利物浦奪冠：

"I had to watch the video a few times to realise how many of you lot work in this company!" 😂



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Here are his thoughts on #LFC's Premier League title win...🔴🏆 pic.twitter.com/sSiYHQ0AQK — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 30, 2020

【利物浦市喜氣洋洋】

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蘇斯克查：曼聯所有人同感痛楚

至於加利佬的前隊友兼曼聯現任領隊蘇斯克查，早在上星期已大方祝賀利物浦，「任何贏得英超聯賽冠軍的球隊也是應得的，這是個極難取勝的聯賽，他們值得讚賞。高普和他的球員，做得好！」

他同時表示，「每次看到其他球隊高舉冠軍獎盃，也會感到痛楚，曼聯上下包括所有職球員和支持者也是一樣」，並承諾，「我們希望重拾輝煌，這是我們的挑戰。」

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