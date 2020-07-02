【F1】法拉利勢爆內戰　華迪爾最後一擊　或成陸克萊成長良藥

德國車手華迪爾（Sebastian Vettel）今季後離開法拉利，但這不代表他今季會「Hea跑」，反而可能毫無保留地搏到盡，這將使法拉利面臨「內戰」爆發，車迷屆時將可以盡情「食花生」。

華迪爾2015年由紅牛轉投夢寐以求的法拉利，但駕駛「紅色跑車」5年，始終未能取得生涯第5次世界冠軍，去年更有新星陸克萊（Charles Leclerc）冒起，No.1車手地位不保，續約談判被要求減薪，更有傳會「降呢」做二號車手。

華迪爾今年後離開法拉利，更有可能離開F1。（Getty Images）

回顧華迪爾在法拉利年代成績：

作為4屆世界冠軍，32歲的華迪爾仍有能力爭奪世界冠軍，最後為尊嚴選擇離開，去向未明之下，今季隨時會是「四屆」的F1最後探戈。

由於下年未必有得留低，今年華迪爾一定搏到盡，不惜一切去嘗試奪得第5次世界冠軍。法拉利已有12年未曾贏得車隊總冠軍，陸克萊固然是希望，盡用華迪爾在法拉利最後一季的每一分力，亦可增加擊敗V6混能引擎年代霸主平治的機會，「四屆」並非沒有機會。

華迪爾今年一定去盡，挽回4屆世界冠軍的尊嚴。（Getty Images）

法拉利內戰為陸克萊準備2021

在賽車世界，隊內競爭永遠比隊外更激烈。因為面對其他車隊，戰車是影響勝負的因素之一，但當面對自己的隊友時，就是最純粹的實力比拼。華迪爾才不會就這樣「舉白旗」，將「一哥」地位拱手相讓，一場內戰一觸即發，而且激烈程度或許跟2007年麥拿侖車隊咸美頓（Lewis Hamilton）及阿朗素（Fernando Alonso）之間的明爭暗鬥有得比。

內鬥雖然絕非好事，但對陸克萊而言或可幫助他成長，以及進一步建立自己在法拉利的地位。雖然陸克萊22歲已表現出遠超同期車手的成熟，但他仍未真正面對過隊友的挑戰，2020大戰華迪爾，將會為2021年激鬥由麥拿侖轉投的辛斯（Carlos Sainz Jr.）作準備。

華迪爾與陸克萊最後一季做隊友，二人勢放開懷抱鬥車。（Getty Images）

法拉利車手之間的比拼將使車迷大飽眼福，但這支意大利車隊有沒有製造一台可以超越平治的戰車？他們去年已在直路上告訴了眾人，法拉利引擎在馬力上已超越平治，但今年冬季測試卻比平治慢。

不過，直路上不及對手，「紅色跑車」在低速彎的速度比對手快，犧牲一點馬力換取整體平衡性。

法拉利為了爭奪失落已久的車隊總冠軍，勢必用盡華迪爾。（Getty Images）

F1歷年經典車隊內訌：

法拉利未開季先自爆？

新冠肺炎一月爆發後蔓延全球，F1未能於3月開季，並有10站賽事延期或取消，等了又等終於等到奧地利開戰，但法拉利話事人賓諾圖（Mattia Binotto）日前表示車隊最近測試得到的結果，改變了研發的方向，「尤其是賽車的空氣力學方面」，在奧地利兩站都會使用冬測的格局。

賓諾圖表明法拉利沒有最快的Package，3月去澳洲時早已知道事實，如今亦沒有改變。

陸克萊一季後已成為了法拉利的一號車手。（Getty Images）

在冬測已經跟不上平治的速度，Silver Arrows已明言將會在奧地利站就有大Upgrade，法拉利未出發已慢了最主要競爭對手一步，今季能賽多少站仍是未知之數，奧地利兩賽若得不到成績，Prancing Horse將會陷入劣勢。

這支意國老牌車隊車手實力一向都不是問題，今季亦是一樣，只是法拉利又一次拖自己的後腿而已。

法拉利於奧地利站將繼續用巴塞隆拿冬季測試時的格局比賽。（Getty Images）

【F1 2020車手一覽】：