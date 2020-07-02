【意甲】國際米蘭6球大勝布雷西亞　干地盛讚山齊士漸入佳境

球季臨近尾聲，阿歷斯山齊士留在米蘭或返回曼徹斯特，仍然是未知之數。「山神」決定做好自己，為前途打拼，他在主場鬥布雷西亞踢足全場外，更為球隊前線製造大量機會，他今仗的出色表現，能否讓他來季續留國米？

國際米蘭在今輪意甲主場鬥榜尾的布雷西亞，主帥干地特意收起盧卡古及艾歷臣，以拿達路馬天尼斯及阿歷斯山齊士任雙箭頭攻堅，希望保持今季爭標機會。

前途未卜的「山神」，今仗表現相當落力，更成為國米前線的命脈，個人交出7次關鍵傳送，球隊首4個入球也與他有關。

山齊士在開賽初段右路傳中，傳給遠柱的艾舒利楊格第一時間窩利射入，兩名前曼聯球員合力炮製首個入球。另一名前英超兵域陀摩西斯博得12碼，由山齊士操刀主射建功，在20分鐘擴大至兩球優勢。山神對上一次在意甲入球已經是去年9月底，他終於打破10個月的入球荒。

山齊士今仗表現可人，個人直接炮製3個入球。（路透社）

山齊士在上半場末段策動攻勢，分波予左路的楊格再傳中，迪岩布斯奧（Danilo D'Ambrosio）跳頂頭槌破網，領先3球進入更衣室。山神在換邊後右路處理死球傳中，加利亞甸尼搶點頭槌建功，今仗交出1個入球及兩個助攻。艾歷臣及簡達華在末段各建一功，結果國米大勝布雷西亞6球。

國際米蘭6名入球功臣（按圖放大）：

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國米主帥干地對山齊士今仗表現的評價甚高，稱他的狀態漸入佳境，「雖然山齊士仍未回到在英格蘭的巔峰表現，但他的表現愈來愈好，加上他在場上的態度正確，他在今仗發揮完美。」

國際米蘭大勝一場後，以64分續居第3位，並以8分之差落後榜首的祖雲達斯，亦是2017年3月後首次6球大勝。根據足球數據網站Opta，國米曾經在2003年11月，亦嘗試過6個不同的球員建功。

國際米蘭久違的一場大勝，力保球隊今季的爭標希望。（Getty Images）

國際米蘭對布雷西亞精華：