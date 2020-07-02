【港超聯】杜度盼大埔欠薪風波圓滿解決　傑志友賽新援曝光

為備戰8月中重開的港超聯賽事，富力R&F及愉園周四（7月2日）正式復操，前者兩名新兵杜度及林恩許首度亮相。 季初仍擔任和富大埔隊長杜度對前東家退賽以及其欠薪問題感到相當失望。

上周已重新投入訓練的富力，今日正式復操，基奧雲尼、外援迪布利及古拿等在完成自我隔離後歸隊；兩位新兵杜度與林恩許亦首度亮相。訓練仍以傳球及慢跑為主，讓球員輕舒腳頭。

富力正式復操，據了解球隊有望簽入前東方龍獅中堅馮慶燁。（袁志浩攝）

杜度（中）從早前宣布退賽的和富大埔加盟，填補梁諾恆北上中甲後的空缺。（袁志浩攝）

杜度難忘大埔生涯 或跟馮慶燁再成隊友

前和富大埔隊長杜度於球會退賽後終覓得新東家，他坦言對前球會的情況相當失望，但慶幸彼此擁有美好的回憶。

他道：「我在大埔經歷了神奇的4年，包括上季首度贏得港超聯，可是人生總不會一帆風順，只能為逆境做好準備。很感激大埔球迷多年的支持，這一切的美好會銘記於我心中。」杜度指雖對大埔拖糧感徬徨，然而球員下周有望跟球會管理層會面，相信事件能圓滿解決。

富力在梁諾恆北上梅州客家後，換來港將徐宏傑來投，除原有的謝家強跟羅拔圖外，據悉前東方龍獅守將馮慶燁加盟成數亦高。杜度指自己必須更努力爭取正選位置，「雖然我是後衛，但個人目標仍是爭取入球，因為我太喜愛助攻了。我能感受到球隊有多強，所以首要目標是再拿下聯賽冠軍。」

前傑志中場林恩許轉投富力，外界傳出富力因而棄用林嘉緯，當事人未有正面回應。（袁志浩攝）

傑志友賽晉峰5新兵曝光：（按圖放大）

林恩許期待新挑戰 富力留港至復賽完結

至於勝任進攻及防守中場的林恩許，則從另一班霸傑志轉投，富力主教練楊正光認為此子能加強球隊中前場侵略性。澳洲籍的林恩許認為，在傑志的一切已成過去，會專注在富力展開新挑戰。對於傳聞指富力因其加盟而棄用林嘉緯，他沒有正面回應，「有球迷告訴我這些傳聞，但我不懂中文，不知道詳細情況。嘉緯是個很好的球員，他一定會找到新球會的。」

在足總轉會風波仍未解決下，新球員未必能參戰復賽，林恩許認為當局訊息混亂，「富力的氣氛很不錯，希望最後能符合復賽上陣資格，盡量爭取上陣時間，助球會捧盃。」楊正光則表示，足總應盡早給予確實答覆，好讓球隊備戰。他笑言會將復賽視作盃賽去踢，預計7月底會約戰友賽，而球隊暫未有計劃返回廣州集訓，將留港直至完成復賽。

富力主帥楊正光希望足總在新球員上陣資格的問題上，盡快給予球會確實答覆。（袁志浩攝）

傑志友賽晉峰新援曝光

另外，愉園周四亦於九龍灣公園足球場復操，主帥鮑家耀指球隊陣中缺乏外援，因此復賽將加強防守，避免球員因失球過多而盡失信心。他亦期待本地球員以體能及鬥志，彌補技術上的不足，跟強敵一較高下。

至於傑志今日則友戰晉峰，外界早已盛傳加盟的前愉園中鋒加維蘭、小將彭林林、何振廷、陸建嗚及顏卓彬均有披甲，最終「藍鳥」憑加維蘭、陳晉一與唐曉鋒的入球，以3：0輕取對手。