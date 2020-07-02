【利物浦奪英超】沙拿願長留晏菲路　自爆一個原因早已愛上紅軍

利物浦首奪英超錦標，沙拿、沙迪奧文尼及法明奴組成的前線三叉戟組合居功至偉。 三人的出色表現，令他們每年夏天均盛傳為皇馬和巴塞等豪門的羅致目標，使球迷難以安枕。 沙拿深知這點，因此近日接受傳媒訪問時，特別向一眾紅軍球迷大派定心丸，表明希望長留利物浦。

苦等30年，利物浦終於再嘗到稱霸聯賽的滋味，提早7輪奪標，首度高舉英超錦標。由沙拿、沙迪奧文尼及法明奴組成的前線三叉戟，在高普麾下發揮得淋漓盡致，確實是紅軍封王的功臣。

這個攻擊組合來季大有機會以原班人馬為紅軍出戰，沙拿早前接受《BeIN Sport》訪問時，令一眾「利迷」更加放心，「我非常享受利物浦市的氣氛，我感到十分高興，而利市是個與眾不同的城市，我希望長留這地。」此話一出，相信他在可見的將來繼續留效利物浦，確實是利迷的喜訊。

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沙拿表明心跡希望長留利物浦，相信是球迷最希望聽到的。（Getty Images）

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：

沙拿：球隊會把握機會爭逐錦標

沙拿認為，紅軍全隊目前正處於巔峰狀態，正是爭取更多錦標的良機，「我們應該好好趁這代充滿化學作用和默契的球員把握機會，每一個人也清楚知道要做什麼和在哪裏可以找到隊友所在，假如能夠持續下去，我們可以達到成就更多。」

他承諾，「維持巔峰狀態不是易事，但那並非不可能。我們將會繼續努力爭取錦標。我無可能會說自己已經贏夠獎盃和已到達球員生涯頂峰，我會繼續做到最好，令明年的自己更勝從前。」

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願長留利物浦 「球迷支持是最大推動力」

沙拿接受利物浦官方電視訪問時，談及球隊奪冠的感受，他表示在英超奪標是他加盟紅軍的初心，「我非常開心，我們30年後再次贏得聯賽冠軍的感覺非筆墨能形容。我可以看到人們的快樂，這對我們所有人而言均十分重要。我很享受這兒的氣氛，我愛這裏並希望長期留在此地。」

他憶述，「我記得當初加盟時，所有人知道我十分渴望贏得英超及歐聯錦標，而不少有人問我二選一，感謝神讓我有機會高舉兩項錦標。」

沙拿明白英超錦標對整個城市有特別意義，更指球迷是他們的原動力，「如今我們贏得冠軍，便知道錦標對這個城市有特別的魔力，所有人對成績欣喜若狂，同時令世界各地的紅軍球迷相當高興。沒有球迷們的支持，我們不會交出如此表現，球迷是我們進步的最大原動力。」

沙拿表示效力車路士的時候已愛上晏菲路，離開藍軍時已決心日後要重回此地。（Getty Images）

早已愛上晏菲路

沙拿還透露，當他昔日仍是車路士球員時，已經愛上晏菲路，「這裏的氣氛跟其他地方截然不同，真是獨一無二，甚至當我效力車路士的時候已經這樣覺得。」他指出，正正是利物浦主場無與倫比的氣氛令他希望加盟利物浦，「它的一切也是獨特的。由一開始聽着You'll Never Walk Alone開始，為我們打醒精神，令球員感到要努力再努力。 」

「離開車路士之後，我決意終有一天要回到晏菲路並改變一切」，這位埃及球星罕有坦白失意於車路士並敗走英超的心路歷程，「然後我回來了。贏得歐聯和聯賽冠軍，並連續兩年成為神特手，我做得很好。」

沙迪奧文尼與沙拿的關係經常成為話題，成功令兩大射手並存並互相合作，是利物浦奪冠的主因之一。（路透社）

文尼：我們不會就此停步

他和另一紅軍前鋒沙迪奧文尼各有捧場客，猶如兩大針鋒相對的明星偶像陣營，不時成為利物浦球迷之間互相指罵的源頭。沙拿強調他和文尼「並不是在爭鬥」，「每個人只想幫助利物浦取勝，隊友間一直互相扶持」，「間中我們在球場內會生對方氣，但完場後那情緒會立即終止。」

文尼近日受訪時稱，贏得英超冠軍是他們職業生涯的另一里程碑，並揚言身為職業足球員會一直保持饑餓感，務求贏盡一切錦標，「我們擁有一支偉大的球隊，職員和球會也是最優秀的，因此我們不會就此停下腳步，我們還有很多重大目標要去實現。」

他跟利物浦的合約2023年才屆滿，即使如此，球會為表揚他的貢獻，早在9個月前已向他開出人工更優厚的新合約。不過他遲遲未有動筆，令外界頻傳皇家馬德里有意將他收歸旗下，惟憑文尼這一席話，已可知道他把未來託付在哪兒，「我們必須繼續相信自己，繼續努力工作和保持謙遜──一直努力並嘗試為這球會取得更高成就。」

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