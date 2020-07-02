【游泳】池江璃花子回復練水生活　自評能力下降如回到初中時代

一場大病把日本女泳手池江璃花子的游泳生涯推倒，如今小妮子要在康復之後重新出發。 池江近日開始加強訓練，希望逐步回復水平，並定下短、中、長期目標。她形容現時的能力猶如回到初中時代，希望今後逐漸回復，趕及在10月復出。

19歲的池江去年底完成血癌療程出院，逐漸回復正常生活，包括重投操練。出院半年後，她今天跟所屬泳會的隊友公開練習約2小時。

池江練習後表示，現在可以追上隊友，每天都感到有力量，「最初跟大家一同練習，跟不上隊友的速度便感灰心」。

池江璃花子在亞運勇奪6金，是日本泳隊領軍選手。（Getty Images）

自稱退步至初中生水平

理應是日本泳隊在東京奧運的爭金希望，去年2月血癌突如其來，令池江在去年1月起未再出賽。

重投操練，她希望盡快回復水平：「現在的游泳能力，像中一、二年級的時候。現時無法回到全國紀錄的時候，但盡快回到高中生的水平就好。」池江已定下復出大計，力爭今年10月代表就讀的日本大學，出戰全日本大學游泳大會。至於長期目標，自然是2024年巴黎奧運。

池江近來已跟日本大學的隊友一同練習。（池江璃花子Instagram）

一場大病，摧殘她的身體，但精神力量更見強大。池江回想抗癌生活，「吃完又吐，每天重複很多次，吐到沒有食慾」，若沒有旁人支持，無法獨自撐過。

終於康復過來，她對游泳添上一份渴望，「不想回到泳池，游泳表現卻馬馬虎虎，我認為自己的精神力量強大了不少」。

池江璃花子的抗病歷程：

+ 11 + 10 + 9

池江（中）的身形可見，狀態正在恢復。（池江璃花子Instagram）

繼續與運動鞋品牌合作，又有新鞋試穿。（池江璃花子instagram）

池江所屬泳會的教練西野勇，今天主要安排短程練習，合計游泳超過3公里，並曾減少池江的來回次數。

他強調池江的訓練重點，在於保持現時的健康狀態，故此訓練內容不會苛刻，「希望她每天逐少逐少成長」，「暫時進度順利，看見她練習時保持笑容，就是最好」。現時池江一星期練水4次，外加1次筋肉強化練習。

除了游泳，亦有耐力訓練。（池江璃花子Instagram）

池江早前為化粧品牌拍攝系列照，以短髮示人（按圖放大）