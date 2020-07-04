【林丹退役】「超級丹」結束20年國家隊生涯　兩奪奧運男單金牌

今年10月將年滿37歲的林丹，現世界排名第19位。在職業生涯，他贏過2008年北京奧運及2012年倫敦奧運的男單金牌，另外贏得5屆世界錦標賽男單冠軍，毫無疑問地是千禧年後最優秀的羽毛球手。他今日宣布退出國家隊，意味住他不會參加明年的東京奧運。

在團體賽方面，林丹為中國國家隊贏得6屆湯姆斯盃，還有5屆蘇迪曼盃；而在亞運方面，他兩次男單封王，以及3次與中國贏得男團冠軍。

以下為林丹完整退役聲明：

2000-2020，整整20年，我也要跟國家隊說再見了，原來說出口真的很難。

2000年，我為成為了「中國隊的林丹」興奮又自豪。我的家人、教練、隊友還有球迷陪我度過了很多個巔峰時刻和艱難的低谷時期，每一次奮力地跳殺都是對勝利的渴望。走過四個奧運征程，一直沒有想過離開，也不願去想。我把一切都獻給了這項熱愛的運動。「堅持」，每個煎熬的時刻我對自己說，讓自己的體育生涯可以拉得更長一些。比起年少單純地追求名次，這些年我更想挑戰一個“老”運動員的身體極限，實踐永不放棄的體育精神。

37歲的我，體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰了。有感恩、有不捨、有不甘也有無奈。之後的日子，我希望有更多的時間陪伴家人，也會去尋找新的「賽場」。

感恩國家成就了我，感恩教練栽培了我，感恩家人陪伴著我，感恩球迷們支持着我，還要感謝優秀的「對手」們激勵著我。我也想對所有正在努力追求夢想的你們說，永遠保持渴望，把弓拉滿，放手去搏！

熱血不滅，步履不停。我期待國歌在賽場上不斷地響起，期待熟悉和嶄新的面孔不斷地走上領獎台。沒有人永遠年輕，但總有人年輕着，熱愛著，奮進着…

敬禮，林丹