【欖球】姚錦成疫情下自組球會　有意辦慈善賽為球會解財困

自年初完成南美洲兩站七人欖球挑戰賽後，久未露面的七欖港將姚錦成透露有意自組本地七欖球會，提升更多本地年輕球員加入港隊，並計劃籌備國際慈善賽，為因疫情而面臨經濟困難的球會籌款。

失落直入東京奧運的資格後，再遇上體壇停擺，港隊主將姚錦成視為好時機為左腰椎間盤突出的舊患動手術，爭取時間休養。「動刀後已兩個月，恢復得不錯，這個星期開始跑步，也沒有痛感和不適。」他表示下星期會加強訓練量如跳躍，讓身體適應。

世界欖球總會上周宣布取消世界七人欖球系列賽餘下4站，令原定10月舉行的香港站45年來首度取消，賽會公布前兩站最高分的日本隊成挑戰系列賽冠軍，只落後宿敵日本隊3分的港隊失去奪得下季世界系列賽資格機會。

疫情下久未露面的精英運動員石偉雄、歐鎧淳、姚錦成、謝影雪等出席香港運動員相展開幕禮。（葉詩敏攝）

籌備自組球會培訓青年軍 為港隊引入新血

阿成坦言對賽事取消感失望，也曾因為各項賽事復賽無期而迷失，「我不大喜歡『等』，好多事情不確定，會變得沒有方向和目標去追，而準備比賽是很重要的，沒有確定的賽程，打亂了訓練節奏，很難去準備得最好。」

他在出席相展活動時透露，正在準備自組球會，以及有意舉辦國際慈善賽。「目標是培育青年軍，想更多本地球員能升上港隊。自己本身了解運動員生涯和如何達至運動員高度，也想帶入外來球員提升香港隊。」

姚錦成坦言疫症前全隊狀態提升中，可惜系列賽取消。（葉詩敏攝）

疫情除令世界各地賽事停擺，阿成對不少球會因衍生的財困問題而倒閉感到婉惜，因此疫情期間開始計劃於香港舉辦國際慈善賽，為各地球會籌款解困。「不想努力建立多年的球會，一下子因經濟問題而消失，眼見香港疫情較為受到控制，籌備計劃中很多問題已處理好，最難解決是外國肯不肯放人。」他透露準備向香港欖總洽談，希望能一起合作舉辦，如果成事將會閉門作賽並直播賽事減低染疫風險。

七欖隊雖未有賽事，阿成透露球隊在復操後將有隊內賽，以一日三賽的系列賽模式比賽，測試訓練成果後再作調整。

姚錦成笑言得到「美人魚」歐鎧淳簽名後可高價拍賣。（葉詩敏攝）

「跳遠王子」陳銘泰：家中訓練是Mental挑戰

東京奧運延期至2021年，奧運積分在今年12月才重新計算，香港跳遠紀錄保持者陳銘泰表示這段時間正好讓自己更熟練新技術。

去屆首度征奧的他，其個人最佳成績（8.12米）與今屆奧運標準（8.22米）相差10厘米，他透露已掌握新技術，盼能跳越這10厘米的距離，能夠真正達標登上「東奧列車」，「過去兩年轉用新技術後成績浮沉，今季（2019/2020）其實進度不錯，曾在練習時突破個人最佳成績，也遠過上屆奧運，疫情停擺也沒辦法，我相信練了的東西是不會白費的，現在多了時間讓自己適應。」

對於疫症期間不能在體院如常訓練，阿泰坦言在逆境下為全力達標而努力，是精神和心理上的挑戰，「在沒有器材下訓練，最難的不是身體和體能上，這種堅持反而是心理的挑戰。」他表示不會參加原定9月舉行的本地賽，養精蓄銳留力戰12月展開的國際賽期。

跳遠港將陳銘泰透露在練習時曾突破個人最佳成績，期望來年賽季能達到奧運標。（葉詩敏攝）

港隊已穩奪的東京奧運入場券：