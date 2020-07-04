【羽毛球】世界第二陳浩源為殘奧備戰　難忘林丹首征奧運滑鐵盧

兩奪奧運冠軍的中國羽毛球名將林丹今日（4日）宣布退役，世界排名第2、大有機會代表香港出戰東京殘奧的傷健羽毛球「一哥」陳浩源坦言，前者是其尊敬的運動員，會以林丹的堅持精神為目標，積極為來年殘奧會備戰。

港隊唯一一位輪椅羽毛球運動員陳浩源（Daniel）今日出席香港運動員相展，他表示傷健羽毛球隊已恢復訓練近兩個月，個人也漸漸重拾佳態，「疫情期間練了平日沒時間練的東西，因此我也很心急，香港沒有輪椅羽毛球球員與我比賽，很想盡快恢復比賽去實戰應用，看看訓練成果。」

世界排名長期高踞第2的Daniel，幾可落實出戰明年殘奧會，他坦言：「11年生涯，對自己水平和努力都有信心，也慶幸自己是第2名，不用守住第1，有動力和目標去追。」

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世界排名第2的輪椅羽毛球港將陳浩源表示，去年未能登上第一位，令自己更有動力去達成目標。（葉詩敏攝）

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陳浩源向林丹學習：商業中不忘運動本質

林丹今日在社交媒體宣布「掛拍」，Daniel表示該兩屆奧運冠軍是在掌聲中退場，是其學習對象，「他在生涯晚年雖有很多爭議聲音，沒以前般光輝，卻堅持到最後。」Daniel表示雖二人未曾有過交流，但難忘當年「超級丹」以世界排名第一身份參賽，在首圈爆冷敗於新加坡球手林羽峰，經歷起伏後連續兩屆蟬聯奧運冠軍，「他告訴我在跌得很重、特別是現在香港運動員會面對被批評聲音時，努力總會得到讚賞。」

35歲的Daniel去年當選十大傑出青年，自言多了一份社會責任的他，會向林丹學習不忘本質，「我獲選為傑青後，覺得有責任幫助更多傷健人士，如何在運動之外有餘力兼顧，就像他在商業和運動中，仍能不忘本質取得奧運冠軍。」他續道：「退役是可惜的，但他是在掌聲下退役。」

Daniel坦言很敬佩輪椅劍擊女將余翠怡，「不只是因為她的7面奧運金牌，而是她得到金牌後仍有爭勝的決心。」（葉詩敏攝）

混雙港將謝影雪：林丹退役感失落

同場的香港羽毛球混雙代表謝影雪，表示港隊已回復正常訓練，自3月全英羽毛球公開賽後一直未有比賽的她，期待9月能重啟賽季出戰台北公開賽。對於羽毛球星將林丹告別賽場，她坦言得知消息後感到失落，「過去20年都習慣他的存在，他帶來了很多精彩和難忘的比賽，球壇像是缺少了一個很重要的部分。」

謝影雪（藍衣）表示林丹退役，球壇像缺少了重要的一部分。（葉詩敏攝）

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