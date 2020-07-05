【意甲】保方648次上陣破馬甸尼紀錄　不離不棄成就祖雲達斯傳奇

保方保方，保住後方！ 呢句大家細細個就開始聽的順口溜，總有完結的一天。保方遲遲不願退休，多少因為歐聯冠軍和幾項紀錄「心願未了」。周六祖雲達斯對拖連奴一戰，他的其中一大心願終於成就解鎖：第648次在意甲上陣，創下新紀錄。

1995年11月，17歲的保方首次為帕爾馬上陣，6年間為球隊168次在意甲上陣，至2001年轉投祖雲達斯。自此他一直是老婦人正選門將，甚至在球隊因假波案被罰在意乙作賽，他依然不離不棄，隨球隊在次級聯賽作賽並上陣37場，若非如此，相信意甲上陣紀錄不用等到今時今日。

他曾以40歲為限，2017/18球季過後，全世界以為他要宣布退休了，畢竟祖雲達斯已預備好由施捷斯尼接班。不料他或許因為歐聯夢未圓，令人意外轉投法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）。一趟失望的法國之旅，尚未撲滅他的足球之火。在巴黎17次法甲上陣，又回到祖雲達斯，除了愛，多少還是因為兩組數字。

祖雲達斯特別為保方推出648手臂印字球衣，認真識做生意。（祖雲達斯官方Twitter）

【保方創下紀錄一仗】

+ 9 + 8 + 7

640 VS 647

保方由出道開始，一路都是足球紀錄之男。出道早，長年正選，加上罕有受傷，獎盃以外還附帶一大堆紀錄。176次代表意大利國家隊，上陣15243分鐘，80次出任隊長均是意大利紀錄。此外，他同時擁有意大利球員的球會上陣紀錄（915場），還有大量意甲、世界盃、歐洲國家盃失球最少／不失球次數最多的門將紀錄等等。

幾乎所有紀錄都是手到拿來，唯獨是AC米蘭傳奇馬甸尼創下的647次意甲上陣紀錄，這麼近，那麼遠。

640──這是保方離開祖雲達斯前往PSG時留下的意甲上陣次數，與馬甸尼的紀錄相差7場，不多也不少。今季42歲的保方，再次回到都靈，一號球衣繼續由施捷斯尼穿上，保方改穿77號。

馬甸尼與保方均是意大利球壇傳奇人物，保方終於打破由對方保持的意甲上陣紀錄。（Getty Images）

沙利：保方是個傳奇

踢至季尾，他今季在意甲上陣第八場，累積第648次在意甲上陣，終於打破馬甸尼的紀錄。祖雲達斯4：1大勝拖連奴，賽後主帥沙利說：「每個人只需祝賀保方的職業生涯。他是個傳奇。什麼也不用說，只需拍掌。」他表示，「這是今天我們在更衣室迎接他的方式，毋須言語。看看他的紀錄，他是傳奇。」