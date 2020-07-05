【利物浦奪英超】New Balance講明不再生產　紅軍戰衣隨時變絕版

利物浦今季已賣出170萬件球迷版球衣，創下球會紀錄。不過紅軍今季首奪英超，一搔30年之癢再奪聯賽冠軍，令球衣持續渴市。 原本正是供應商千載難逢的賺錢良機，不料即將與利物浦贊助合約屆滿的球衣供應商New Balance「闊佬懶理」，竟宣布不會再生產，變相令球衣成為絕版。

眼見球衣供不應求，近日利物浦職員聯絡New Balance，希望對方能增加供應量。據英國傳媒近日報道，New Balance不會應利物浦要求額外提高生產量，意味球會將未能滿足所有球迷需求。從利物浦官方購物網站可見，目前所發售的球衣只有部分款式有售，不少成人版球衣早前更曾一度斷貨。

在商言商，New Balance當下若肯增加產量，簡直猶如「印銀紙」，是個與利物浦一同分享利潤的雙贏局面。為何他們會有此決定，到口的肥肉白白不吃？

一方面可能是New Balance的產能，確實已達上限，無法再增加，另一方面，也可能因為一宗官司所致。

利物浦與New Balance的贊助合約到今季完結，合約列明：只要New Balance能付出跟其他供應商相同條件，便可得到優先續約的機會。眼見紅軍過去兩季表現神勇，市場龍頭Nike立即看上利物浦。不知是否「睇死」New Balance不會出得起錢，雙方動筆簽約之際，New Balance忽然表示願意付出Nike的相同條件。

New Balance與利物浦的合約估計約4000萬英鎊一年，Nike的合約為基本3000萬英鎊一年另加20%按數量而定的銷售分紅，總數估計為每年4500萬英鎊左右。利物浦將事件帶上法庭，指控New Balance未能履行合約，認為該公司根本不能及得上Nike的全球6000個分銷點。結果利物浦勝訴，Nike 在2020/21球季開始成為利物浦球衣贊助商，因新冠肺炎疫情關係，球季延長，利物浦跟New Balance的合作延續至7月31日才結束。

就是這樣，New Balance與利物浦的關係已無法修補，只待球季一完便分道揚鑣。此時此刻，猶如已變心並預約分手的另一半突然有事相求，斷言拒絕也非不能理解，只是作為一間國際大品牌，有錢不賺實在奇怪。

【利物浦市喜氣洋洋】

+ 18 + 17 + 16

今次已非New Balance的生產量未能滿足紅軍需求。事實上，自從2015/16球季這間美國生產商成為利物浦球衣供應商開始，幾乎每年均出現斷貨問題。去年利物浦再次在歐聯賽事長驅直進，球迷很快已發現買不到歐聯版球衣。

賽事正酣之際，連供應給球員的戰衣也缺貨，甚至要將英超版的贊助商Western Union臂章刮去，換上歐聯獎盃臂章，相當突兀。曾經有一段時間，「如何刮去Western Union臂章」成為全球各地利物浦球迷之間的熱門話題。

【利物浦球迷齊集晏菲路外熱烈慶祝】

+ 7 + 6 + 5

過去3個球季，利物浦在球衣銷售方面逐年創新高，球隊在領隊高普帶領下越來越受歡迎，惟球衣一直供不應求，New Balance作為生產商責無旁貸，今次不肯生產球衣讓部分球迷無法分享紅軍英超首度封王喜悅，相信亦會再次為品牌在球迷心目中留下永不磨滅的負面印記。

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