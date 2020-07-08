【西甲】巴塞10億收購黑洞愈貴愈錯　胡亂買人種下球隊內亂禍根

2014年夏天，巴塞隆拿從利物浦收購蘇亞西斯，加上達史特根和拿傑迪錫。經過一個極之成功的轉會窗之後，近6年來的收購幾乎全數失敗，其中三大過億歐元收購「全炒」，淪為球星黑洞。 近日魯營將帥不和爆出內亂，球會在主帥和球員收購屢次出事，多少種下今日禍根。

2014/15球季：由盛轉衰

2014年5月達史特根加盟，7月先是拿傑迪錫，繼而是蘇亞西斯。烏拉圭人成為巴塞轉會進入黑暗時期的分水嶺。 隊長佩奧爾退役，域陀華迪斯被放走，巴塞以1700萬英鎊從阿仙奴購入華美倫，1800萬英鎊購入華倫西亞守將馬菲奧。同一個轉會窗，阿歷斯山齊士和法比加斯雙雙被賣到英超球隊。

【2014/15 巴塞收購】

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2015/16球季：交投淡靜

巴塞罕有地只有兩個收購：艾達杜蘭和阿歷斯維度。兩人同樣在正選與後備之間徘徊，曾被寄予厚望的艾達杜蘭只換來失望。兩宗均是完全失敗的收購。 這個夏天傳奇中場沙維離隊，根本無法彌補。

【2015/16 巴塞收購】

2016/17球季：漁翁撒網

買得多，總有一個會敲中吧？一口氣引入5個年輕球員：安祖高美斯、柏高艾卡沙、迪治尼、烏姆迪迪、丹尼斯蘇亞雷斯，再加上27歲的門將施利臣。結果除了烏姆迪迪至今仍在陣，其餘全數已離隊，而烏姆迪迪的表現也只屬平穩，不算突出。 今次輪到另一主力丹尼爾艾維斯免費離隊。

【2016/17 巴塞收購】

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2017/18球季：過億雙星

2.22億歐元將尼馬賣到巴黎聖日耳門，讓他們有本錢一季內作出兩個過億歐元收購。8月先有奧士文尼迪比利1.25億歐元來投，繼而在2018年1月再買1.45億歐元的古天奴。這個球季還買入保連奴，施美度，耶利文拿以及贖回迪路菲奧。 兩大過億收購奧士文尼迪比利和古天奴均遲遲未發揮應有水平，盛傳古天奴將被放棄賣走，基本上該季所有收購也算不上成功。

【2017/18 巴塞收購】

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2018/19球季：盡地一煲

另一傳奇恩尼斯達離隊，中場創造力短期內無法修補。 4100萬歐元從波爾多買入「神奇小子」馬爾甘博一博，加上被指踢法近似沙維和恩尼斯達的艾法美路，以及守將基文迪朗格勒和老將維達爾，4人合共花去1.3億歐元。 馬爾甘僅一個球季已敗走魯營，轉戰俄超，賭博失敗。艾法美路也踢不出預期表現，總算今夏成功高價被賣走，但主要用作交易比真歷。朗格勒和維達爾均有正選，算是比較理想的收購，惟維達爾來投時已31歲，他和朗格勒均算不上是隊中重心人物。

【2018/19 巴塞收購】

2019/20球季：浪費人才

古天奴與迪比利一直無法融入球隊，亦未能帶尼馬重返魯營，巴塞再次落重本豪擲過億歐元從馬體會收購前鋒基沙文。加上法蘭基迪莊等另外5個新兵，巴塞又一次花兩億以上增兵。 惟基沙文來到巴塞要遷就美斯的位置，要由慣常的正前鋒改踢翼鋒，表現大打節扣。被認為是新一代最佳中場之一的法蘭基迪莊，也因為經常被安排踢邊路中場位置，水準不如預期。也許有錢就是任性，巴塞一再浪費優秀球員，令人慘不忍睹。

【2019/20 巴塞收購】

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2020/21球季

巴塞是全球首間年收入超越10億歐元的球會，球會財政混亂加上胡亂揮霍，加上新冠肺炎疫情影響，近日多次傳出球會陷入財困。 即使如此，預料放售古天奴和陣中多個球員，巴塞在今夏轉會窗預料仍有不少交易，暫時已購入4球員。高價賣走艾法美路，換入30歲的比真歷，禍福難料。 球隊在球季重開後戰績停滯不前，聯賽形勢由領先變落後，美斯再次跟球會主席巴杜姆和教練斯迪恩鬧不和。一場大變革在所難免，可是多個轉會窗一錯再錯，翻身之日似乎遙遙無期。

【2020/21 巴塞收購】