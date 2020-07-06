【三項鐵人】李致和退役9年　8月重返體院助精英港將登高峰

香港三項鐵人傳奇「和爺」李致和在2011年結束職業運動員生涯後，沒有投身教練行列，他接受有線電視《高山低谷》訪問時透露，已辭去中大體育運動科學系講師一職，將於8月重返香港體育學院擔任精英訓練科技助理總監，協助精英運動員登上高峰。

有「香港首席男鐵人」之稱的前香港三項鐵人運動員李致和，早前在《高山低谷》大談其「鐵人」生涯的高低起跌。主持人李德能形容該名亞運銀牌人如其名，性格溫和且斯文淡定，卻偏偏喜歡「攞苦來辛」，揀選最艱苦的三項鐵人。8年前宣布退役的李致和坦言三項鐵人是辛苦的項目，自己卻非常喜歡：「我都有想過假如我打籃球好出色，也可能會成為球員。而我對三鐵的項目，包括游泳、單車及跑步，每一項我都很喜歡，訓練過程我亦非常享受，因此我認為是三鐵挑選了我。」

李致和退役後未有放停腳步，繼續參加不同的香港體育盛事如維港泳、渣馬等。（資料圖片）

要在「三鐵」爭取奬牌從來不易，李致和過往一直目標為本，希望在大型體育盛事中為港爭光，當時家人不反對他大學畢業後成為全職三鐵運動員，令李致和更對三鐵全情投入，他謂：「當時轉全職運動員，訓練倍增，仍需要3至5年的全職訓練，才能令自己成績有所提升。當時更悟出作為運動員的道理，付出100%，不等於能取得100%的回報。」李致和更指，當運動員是「Give and Take」，當中自己得到很多人生經驗，無悔當時的選擇。

連續兩屆出戰奧運 傷患歷生涯低谷

於2004年連續兩屆出戰奧運的李致和，「鐵人」生涯看似平坦，其實當中有不少辛酸，他回想兩次低谷：「運動員的低谷，多是傷患，自己年少氣盛，當時為得到悉尼奧運入場券，進行地獄式訓練，將體能調整至巔峰狀態，卻忽略身體的復原；05年全運會雄心壯志爭取奬牌，卻又重蹈覆轍，影響比賽表現。」兩次的過度操練令李致和分別左右腿骨裂，大受打擊，李致和自我檢視後，再重新投入訓練，惜08北京奧運因裝置不足，再度影響表現。

「和爺」在2017年曾接受香港01訪問，當時退役6年仍能保持一排「朱古力」運動員身形。（資料圖片）

2010年亞運結束後，李致和在2011年毅然忍痛退役，曾一度迷惘，不知下一步該怎樣走。他當時內心爭扎：「當時自己33、34歲，是耐力黃金期。當時考慮到幾方面，若然繼續訓練，重投社會的年紀太大，起步更遲了。加上過去10年的全職生涯能參與2次奧運及2次亞運等，認為自己在體壇的曝光已經足夠。」

辭中大教職 重返體院助香港精英

「和爺」在退役後沒有投身教練行列，他笑言三鐵是耐力的考驗，擔心自己「手痕、腳痕」。他現時離開中文大學教職後，將在8月重返香港體育學院，擔任精英訓練科技助理總監，他表示：「體院是一個自己生活及訓練很多年的地方，希望能夠再為精英運動員服務。未來或會有很多挑戰，自己都樂於面對。」

談及奧運受疫情影響而延期，李致和深信「機會是留給有準備的人」，即使奧運延期，他期望本港運動員能正面面對，以多一年準備的心態全力應戰，自己投入體院新工作亦會全面協助本港精英，他希望引進更多新科技，支援運動員的訓練和比賽，盡最大努力為香港培養更多精英運動員。