【意甲】列貝利禍不單行　聯賽傷出後回家再遇慘劇

法國老將「疤面煞星」列貝利（Franck Ribery），在周日（5日）的意甲中受傷離場，所效的費倫天拿仍以2：1擊敗帕爾馬。不過，該名37歲的法國翼鋒相當「黑仔」，當他返回寓所時，發現有賊人爆竊的痕跡，幸好他的家人全在慕尼黑，只是財物的損失已是不幸中的大幸。

上年夏天以自由身轉投意甲費倫天拿的列貝利，今季由12月因傷患錯過聯賽，但球季因新冠肺炎而暫停超過3個月，使列貝利可以傷癒後再度披甲。費倫天拿在今輪聯賽作客帕爾馬，列貝利正選披甲，惟戰至下半場中段因傷退下火線，結果球隊以2：1力克帕爾馬。

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列貝利力戰至下半場中段傷出，球隊仍然力保勝局。（Getty Images）

正當列貝利在場上打拼時，他在意大利的寓所卻被賊人爆竊，據報列貝利的名錶﹑珠寶及名牌手袋等被偷走，慶幸列貝利的家人在事發期間留在慕尼黑的家中，財物損乏是不幸中的大幸。

列貝利透過個人社交網站上載家中被爆竊後的情況，該名法國球星坦言財物損失並非首要考慮，他更擔心在意大利生活的安全，「當我在完成賽事後回家，我發現家中妻子的手袋及珠寶被偷走，這些並非必需品，但我不接受在一個不安全城市中生活。幸好我的妻子及小朋友皆在慕尼黑，否則後果將不堪設想。家人與我的人生安全這個基本問題，遠比對足球的熱誠重要，所以我會重新考慮是否留在意大利繼續足球事業」。

列貝利經過今次事件後，相信他將重新考慮是否留在意大利。（資料圖片／Getty Images）

列貝利社交網站上載家中被爆竊後的片段：

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