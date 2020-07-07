【足球】俄羅斯16歲球員操練時遭雷劈　奇蹟生還但需進入人工昏迷

俄羅斯一名16歲球員在練習時遭到雷電擊中，奇蹟生還，但因身體多處受傷需要進入人工昏迷狀態，引發事件的竟是一條頸鏈。

Znamya Truda FC日前練波，16歲的Ivan Zaborsky當時與隊友分開練習，在禁區頂引球時突然火花一閃，隨即癱軟躺在地上。

Ivan Zaborsky被雷電擊中，現時需接受人工昏迷。（網上圖片）

恐怖旱天雷擊中Zaborsky逐格睇：

在場邊的教練及球員聽到巨響後都嚇了一跳，立刻衝向Zaborsky，查看他的身體狀況，隊醫Anton Basov即時施展心外壓及人工呼吸，司職門將的Zaborsky被直升機送到莫斯科一間醫院進行急救。

球會總監Igor Mayorov事後憶述事件：「大家反應很快，處理亦很專業，救護車8分鐘左右就到了。他看來一度沒有了呼吸，隊醫的急救很有可能救了他一命。」Mayorov又指第一時間致電其父親，指當時Zaborsky眨過眼，並強調當時有雲，但沒有下雨或行雷，如果有雷雨的話，球隊不會在戶外練習。

有片段影到Zaborsky被雷擊中一刻。（網上圖片）

球隊總經理安撫Zaborsky隊友。（網上圖片）

為穩定情況需人工昏迷

其女友Yelena向俄媒透露，Zaborsky現時情況穩定，一度回復意識，但因為強烈的痛楚，需要接受人工昏迷穩定身體情況。她又透露：「他的父母都在他身邊，頸上有明顯傷痕，似乎雷電打中了他的頸鏈，肺部亦受損，現在需要時間讓身體穩定下來。」

Zaborsky大難不死，但肺部受損，未知對其足球生涯有多大影響。（網上圖片）

胞姊Karina Zaborovskaya表示醫生認為Ivan大難不死實在好運，但自己仍不理解發生了什麼事，感激隊醫及時搶救讓胞弟撿回一命。

Момент удара молнии ⚡



На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC — Znamya Truda FC 🚩 (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020

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