【香港排球】排總2021新計劃　甲一添總決賽　會長盃一細節你要知

香港排球總會早前宣布，因疫情關係今屆的全港公開排球錦標賽將全部取消，惟今日排總為大家帶來好消息。 排總公布由2021起，全港公開排球錦標賽將改名為「香港排球聯賽」，也有別以往的單循環賽事，新聯賽以常規賽、總決賽舉行。年度盛事會長盃亦有新安排，惟舉辦與否及形式視乎資源及贊助。

香港排球總會早前宣布，因疫情關係今屆的全港公開排球錦標賽將全部取消。（資料圖片）

為全面提升香港排球比賽之賽事規格，排總於2018年開始構思「本地賽事優化計劃」，並對三大本地賽事錦標賽、馬拉松、青少盃作改革，內容細節終於今日公布。

為人熟悉的全港公開排球錦標賽，將改名為「香港排球聯賽」。「甲一組聯賽」將分常規賽及總决賽舉行，常規賽單循環進行，前4名隊伍將獲總決賽資格，單循環比賽分勝負。為跟貼國際賽期，新聯賽改至每年1至5月舉行。

全港公開排球錦標賽，將改名為「香港排球聯賽」。（資料圖片）

另外馬拉松賽事將由「香港排球總會盃」及「香港排球錦標賽」兩賽所取代，前者由甲一及甲二隊競逐，後者為乙組及公開組。兩者採用初賽、複賽及決賽單循環進行。「青少盃排球賽」將改為「香港青少年排球錦標賽」，賽事年齡組別由4組增加至5組，包括U23、U20、U18、U16及U14。

年度盛事會長盃賽制亦於商討改動階段，參賽隊伍由以往的甲一前4隊建議持有總決賽的冠、亞出戰，並加入不少於 1 名外援下，代表香港於兩支海外對爭標。值得一提是，計劃裏標明舉辦與否及形式視乎資源及贊助。

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