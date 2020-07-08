【意甲】祖雲達斯後防連番派膠由贏變輸　C朗入波仍不敵AC米蘭

C朗拿度大戰伊巴謙莫域的戲碼，昨晚在意甲上演！拉比奧特及C朗先為祖雲達斯攻入兩球領先，但主場的AC米蘭靠伊巴貢獻入球及助攻，最終紅黑軍團完成大逆轉，以4：2反勝祖記。伊巴賽後豪言：「如果我季初第一日就加盟，我們就贏了意甲冠軍。」

當地時間昨晚（7月7日）的意甲大戰，由榜首的祖雲達斯作客AC米蘭，兩隊半場互無紀錄。這場峰迴路轉的入球盛宴，在47分鐘由祖記中場拉比奧特揭開序幕，他由右路推進，無人阻擋，他放膽推入中路，前無阻攔，後面的追兵亦追不及，所以推到順在禁區頂起腳射入，為客隊開紀錄。

祖雲達斯連下兩城領先：

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拉比奧特入球片段：

C朗入球片段：

54分鐘，祖記再下一城，古達度送出妙傳，卡積亞及阿利斯奧羅馬洛尼兩名AC米蘭撞在一起，C朗獲得單刀機會，輕鬆射入，為球隊拉開到2：0。堂堂榜首祖記領先兩球，3分十拿九穩了嗎？不，邦路斯、魯加尼及阿歷士辛度等祖記後防輪番犯錯，令球隊由贏變輸。

比賽踏入60分鐘，祖記由好夢變噩夢，邦路斯禁區內犯手球，AC米蘭獲得12碼，伊巴在62分鐘操刀射入，追成1：2。4分鐘後，伊巴傳送，基斯爾接應在禁區內穿插，祖記的後防如邦路斯等變成雪糕筒，最後基斯爾射成2：2。

AC米蘭連入4球反勝：

邦路斯手球及伊巴射入12碼片段：

基斯爾入球片段：

祖記突然被追平，陣腳都未企穩，在67分鐘又輸一球，後備入替的AC米蘭鋒將拉菲爾利亞奧推入禁區左路，單對單面對魯加尼，他就在魯加尼面對起右腳熨入，助主隊在短短5分鐘反先3：2。

拉菲爾利亞奧在魯加尼前射入片段：

祖記的後防發夢之旅尚未完結，到80分鐘，巴西後衛阿歷士辛度後場高波橫傳，邦拿雲度拉在禁區邊截到，傳予在12碼點無人看管的列比錫射入，最終AC米蘭以4：2反勝祖雲達斯！AC米蘭贏波後31場得49分，排第5位，而祖記雖然輸波，但仍以75分排榜首；同日次席的拉素亦輸波，作客以1：2不敵萊切，仍落後祖記7分。

祖記後防送禮輸到第4球片段：

38歲的伊巴今場入球及助攻各一，他賽後說：「我年紀大，這個不是秘密，但年齡只是個數字，我仍然表現很好，取得一個平衡。我今場上陣的時間比上場還要多。我感覺良好，會用不同方法幫助球隊。」

伊巴在67分鐘被換離場，但他沒有放軟手腳，仍在後備席上指點隊友。有記者賽後問他，會否考慮做教練，伊巴說：「我已經是球會主席、球員兼教練，但唯一不好的是，我只收球員一份人工！如果我季初第一日就加盟，我們就贏了意甲冠軍。」但伊巴沒有正面回應下季會否繼續踢AC米蘭。

邦路斯帶領的後防頻頻失誤，C朗入波也沒有用。（Getty Images）

C朗今場有入波，今季球會賽事入球達30球；在近11個球季，他有10季都做出這個數據。對於今場輸波，他賽後在社交網站留言：「這個不是我們想要的結果，但我們會繼續昂首努力。」