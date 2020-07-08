【F1】艾朗素明年回歸　第3度效力雷諾　華迪爾何去何從？

西班牙車手艾朗素（Fernando Alonso）2018年離開F1後，多次傳出這名兩屆世界冠軍重返這個殿堂級賽事的傳聞，而他亦不置可否。 艾朗素車迷明年有福了，雷諾周三（7日）宣布「西班牙車王」回再戰F1。

艾朗素於雷諾取得了兩次世界冠軍，2007年一度離開轉投麥拿侖，但與當時的超新星咸美頓（Lewis Hamilton）內鬥失和，2008年重返雷諾。明年第3度效力這支英國─法國車隊，艾朗素成為F1史上第一名3度效力同一支車隊的車手（2003-06、08-09、2021）。

艾朗素於雷諾贏得了兩次F1世界冠軍。（Getty Images）

雷諾以多條預告片宣傳「西班牙車王」回歸，並由車隊話事人阿比特保（Cyril Abiteboul）公布他復出的消息。

雷諾未有公布艾朗素的合約長度，但就表示他會在2021及22年為雷諾落場，意味艾朗素會陪雷諾渡過F1大改例的第一年。

艾朗素成為第一名效力3度效力同一隊的F1車手。（Getty Images）

艾朗素2018年離開F1。（Getty Images）

今年車手市場波瀾壯闊

雖然多次傳出重返F1，但雷諾在這個時候宣布依然震撼。雖然今年F1因為新冠肺炎延後開季，但隨法拉利宣布華迪爾（Sebastian Vettel） 在2020年賽季後離隊，車手市場即時波濤洶湧，麥拿侖的辛斯（Carlos Sainz Jr.）來年加盟法拉利，麥拿侖即時找來雷諾車手刊卡度（Daniel Ricciardo）作替補。

由於剩餘位置不多，一度有傳華迪爾可能轉投雷諾，但隨艾朗素第3度加盟雷諾，平治成為了華迪爾留在F1的「最一根稻草」。不過，平治似乎更傾向保持現時「咸美頓+保達斯（Valtteri Botta）」組合，平治這個希望亦不算大。

回顧華迪爾在法拉利年代成績：

離開F1後，艾朗素於不同賽事都取得佳績。（Getty Images）

艾朗素離開F1至今20個月間，贏得了兩次勒芒24小時耐力賽，一次世界耐力錦標賽冠軍，更在世界知名的達卡拉力賽以第13名完成賽事。

這名西班牙車手只差Indy 500冠軍，就可以完成車壇「三冠王」壯舉，在兩度挑戰失敗之後，38歲的艾朗素早前宣布會參加今年8月24日舉行的Indy 500。

艾朗素於F1曾取得32次分站冠軍，97次上頒獎台，22次取得排頭位資格，雖然2010年至2018先後效力法拉利及麥拿侖成績不理想，但普遍認為當時兩隊未能提供有力一戰的賽車，艾朗素往往需要以技術彌補，實力絕對是車壇一流，更有認為他是當代最強車手。

F1首8個分站賽程（按圖放大）：