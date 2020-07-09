【英超】亞馬遜熱刺紀錄片盡收高低起伏球季　場內場外好睇過戲

熱刺去季打入歐聯決賽，今季卻是多事之秋。美國串流平台亞馬遜碰巧在今季為熱刺拍攝紀錄片《Made in Tottenham》，記錄球隊經歷的高低起跌，讓球迷十分期待。 其中精彩一幕，必然是艾歷迪亞早前衝上看台與球迷爭執，他近日被英格蘭足總判罰停賽4場及罰款4萬美鎊。

串流平台亞馬遜在今季與熱刺合作，拍攝全新一輯的運動紀錄片《Made in Tottenham》，原先以新落成的熱刺球場作賣點，從而講述熱刺對社區的影響力。隨球季進行，這套紀錄片的亮點愈來愈多。

熱刺紀錄片由原定以熱刺新球場為主軸，隨球季進行多出不少亮點。（資料圖片／Getty Images）

熱刺上季殺入歐聯決賽不敵利物浦失落錦標後，今季過得十分不順遂。普捷天奴季初因戰績不佳而被解僱，摩連奴走馬上任。

及後球季受新冠肺炎疫情影響，英超被迫停擺3個多月，熱刺同樣遇上問題，在宣布申請英國政府資助下惹起眾多非議，最終熱刺高層「彈弓手」收回成命。主帥摩連奴在隔離期間違反禁足令，帶領球員在公園集訓，又成為小報背頁頭條。

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熱刺經歷一個多事之秋，當中包括易帥，由摩連奴走馬上任。（資料圖片／Getty Images）

熱刺除場外爭議，場內亦有不少甚具看頭的場面，當中包括歐聯16強首回合主場2：7大敗予拜仁慕尼黑的恥辱，紀錄片中有望看到慘敗後更衣室內的情況。

最近一仗對愛華頓的聯賽中，隊長洛里斯與孫興慜完半場返回更衣室期間激烈口角，二人甚至差點動手打起來，幸好盧施素及雲克斯等隊友及時制止。摩連奴賽後表示二人在更衣室內已和好如初，「握握手做返好朋友」，這些片段亦有望出現在紀錄片當中。

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熱刺在歐聯16強首回合，主場2：7大敗予拜仁慕尼黑，在紀錄片中有望看到更衣室內慘況。（資料圖片／Getty Images）

「孫仔」洛里斯衝突逐格重溫（按圖放大）：

摩連奴再展「沉默的藝術」 不為迪亞停賽上訴

熱刺在球季停擺前，艾歷迪亞（Eric Dier）於英格蘭足總盃16強出局後，疑因球迷侮辱其胞弟，失去理智衝上看台，相信亦是球迷們期待看到的一幕。

迪亞嬲爆衝上看台 摩連奴力保：如被處罰，不會同意

英格蘭足總就事件處罰迪亞，因為行為不檢而判罰停賽4場及罰款4萬英鎊。事件發生後力撐迪亞的摩連奴，如今態度180度轉變，再度使出「沉默的藝術」，坦言「多一事不如少一事」，球隊將不會作出上訴，並希望可以「夫添」出戰下季初的聯賽。

迪亞賽後怒氣沖沖地跨過廣告板走上看台。（Twitter截圖）

英超第34輪直播賽程（按圖放大）：