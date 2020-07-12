【滑浪女生】俄羅斯30歲凍齡甜心　陽光笑容完美身材令女人羨慕

俄羅斯盛產美女，不少運動員場內或場外，都是焦點。舒拉寶娃現役與退役，都是焦點。「水世界」之中，也有一個。 俄國韻律泳隊前隊長蒂瑪妮娜，領軍摘下奧運金牌，在國內地位儼如水上舒拉寶娃。退役之後，「水中舞者」離開泳池，繼續起舞，舞台換到大海，在波濤洶湧中馭浪。從小活於水世界，走到水面仍然駕輕就熟，有望再戰奧運會。

俄羅斯稱霸韻律泳壇多年，不論雙人與隊際，2000年悉尼奧運起5屆未逢敵手。蒂瑪妮娜（Angelika Timanina）在國家隊服役8年，最輝煌時刻當數2012年倫敦奧運擔任隊長，領軍奪得隊際金牌，此外出戰4屆世錦賽，均奪得隊際冠軍。

蒂瑪妮娜近年在運動以外相當活躍，不乏漂亮的時裝照。（蒂瑪妮娜Instagram）

蒂瑪妮娜深知如何在社交媒體展現美態：

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2017年退役，蒂瑪妮娜多加現身在社交場合與時裝雜誌，盛裝打扮，艷光四射。不久，她又開始穿上泳衣，從以前鑲滿珠片的一件頭泳衣，換上比堅尼或「潛水衣」。從頭下腳上回復到頭上腳下，多了一塊滑浪板。韻律泳金牌選手，搖身一變成為滑浪手。

蒂瑪妮娜擔任隊長，為俄羅斯在倫敦奧運摘金。（Getty Images）

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蒂瑪妮娜在Instagram上載的滑浪照和影片愈來愈多，馬爾代夫、澳洲、葡萄牙，浪大得淹沒整個人，這位30歲女將毫不畏懼。半途出家去衝浪，一年半之後進步神速，已獲選入俄羅斯滑浪隊，去年更有機會參戰世界賽。下一個目標，是爭取參加東京奧運滑浪項目。「韻律泳及滑浪相似，都是因水而動起來」，蒂瑪妮娜說，「我在水中活得自在，更甚於在陸上」。蒂瑪妮娜亦坦言俄羅斯滑浪手，接觸海和浪的機會較少，起步較遲，仍需努力爭取奧運資格。

從泳池轉到大海，蒂瑪妮娜明艷照人。（蒂瑪妮娜 Instagram）

高大又漂亮，本身就是衣架。（蒂瑪妮娜Instagram）

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教練Andy King道出蒂瑪妮娜的優點：「她可以憋住呼吸4分鐘。我們在馬爾代夫遇上巨浪，每當她被浪衝翻，都會留在水底等待平靜才冒出來。X，這太強大！」自小活在「水世界」，無疑是蒂瑪妮娜馭浪的優勢。King形容蒂瑪妮娜早已習慣置身水中，如同太空人。King說：「她說過去15年的人生都在泳池過，每天訓練長達16小時，早已習慣在水中，踏上滑浪板毫不感到壓力。她對自己身體的感覺相當靈敏，滑浪的水平相當高，能完成不同動作。」

蒂瑪妮娜在滑浪世界來說仍屬新手，去年已有機會出戰日本舉行的滑浪世界賽。（蒂瑪妮娜Instagram）

蒂瑪妮娜就算退役了，依然備受寵愛。除了滑浪，她修讀電視主持的課程，又在國內不時亮相在雜誌，拍攝硬照，「以前想過成為韻律泳界的舒拉寶娃，成為名貴品牌的代言人，所以我從不拍攝全祼照。這些品牌不會找《花花公子》的全祼女郎代言」。King坦言有一群人支撐蒂瑪妮娜，是何方神聖？答案是「不要問」。King說：「我不知道誰支薪，亦不准過問錢從何來。總之我要什麼，他們就給。是贊助商還是政府，我真的不知道。」

教練讚許蒂媽妮娜滑浪才一年多，技術不下於老手。（蒂媽妮娜INSTAGRAM）

「水中舞者」上水顯功架：

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俄羅斯因為大規模禁藥事件，被罰未來4年參加奧運等國際運動會，蒂瑪妮娜來年能否挑戰滑浪這個奧運新項目，仍充滿變數。