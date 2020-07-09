【英超．球員誌】曼聯現實版《隊長小翼》　格連活特天才出少年

格連活特（Mason Greenwood）在曼聯5：2大勝般尼茅夫一仗後，一夜之間成為足球界最廣為談論的名字。在紅魔鬼訓練基地卡寧頓，卻已早已預期的事。 由6歲那年加入曼聯青訓系統開始，「青木」一直是個獨特的存在。晉身一隊的第231個青年軍畢業生，說不定正是球隊復興的關鍵之匙。

曼聯今季大膽放走首席射手盧卡古，而且沒有在轉會市場買入前鋒作替補，當被問及拉舒福特還是馬迪爾才是陣中最佳射手，領隊蘇斯克查的答案出人意表：「他們尚有一段距離，相比他們兩人，Mason（格連活特）才是天生射手類型。」

時為2019年8月，格連活特在曼聯一隊只曾1次正選4次後備上陣共122分鐘，未有入球或助攻。一季下來，這個18歲小將已為一隊攻入20球，僅次於拉舒福特和馬迪爾。在上陣時數遠低於兩人下，入球效率驚為天人。如今回看以上一番話，不得不佩服蘇斯克查的眼光，從另一角度看，他的料事如神源於每天在訓練場目睹的一切。不止他一人，曼聯內部早已知道此子非池中物。

來自巴拉福特的天才少年

「青木」不是來自曼徹斯特，而是距離大約1小時車程以外的巴拉福特。5歲那年已盡顯足球天份，6歲被收納至曼聯當地旗下的訓練基地，他的高超能力令他當時其中一個教練Mark Senior 多年過後仍印象深刻，「他6歲的時候加盟，那時已能夠左右開弓。」

飛快速度以外，Senior還說出格連活特一項跟《足球小將》主角戴志偉（日版原名：大空翼）如出一轍的優點：「你只要向他展示一些小花招或任何技巧，他便可以立即做出來」，又稱：「我們開始不斷挑戰他，但無論示範什麼新動作或技術，他在30秒到1分鐘之內即可做得到。」

格連活特從小習慣跟較他年長的男孩踢足球，進步神速。（Getty Images）

只要你夠好，你年紀便夠大了。 格連活特

格連活特實在太過優秀，不久已獲邀出席每逢星期日早上位於沙福特（Salford）曼聯青訓場地The Cliff舉行的小型賽事。那裏雲集曼聯全英國46個訓練中心最具天份的小球員，在一眾尖子當中，「青木」依然鶴立雞群。

從那時開始，他一直在「跳級」不停跟較他年長的男孩作賽，在他的一隊處子戰之前，已為曼聯U18、U19和預備組（U23）22場賽事攻入22球。2019年10月跟曼聯簽下首張職業球員合約後，他接受球隊官方電視台訪問時自信十足地說：「只要你夠好，你年紀便夠大了」（If you're good enough, you're old enough）。

速度是格連活特一大特點，昔日他曾打破全國少年短跑紀錄。（Getty Images）

+ 3 + 2

曾創短跑少年全國紀錄

一份超越稚齡的成熟自信，全因實力超群，他的少年隊教練Mark Senior憶述，射門練習時他們會刻意讓皮球入網，幫助孩子建立自信，「唯獨Mason會瞄準龍門下方死角狂抽」，Senior還稱，7歲的格連活特射門勁度彷如13歲少年。

到他13歲的時候，又寫下另一創舉：創下英國13歲以下少年100米短跑紀錄。於是乎一度成為田徑教練追逐對象，不過他的心從小只在紅魔鬼身上。他清楚記得小時候隨父親和叔父一起到溫布萊球場欣賞曼聯對車路士的社區盾賽事，「在球迷面前見證曼聯贏波感覺妙不可言，我終於為曼聯上陣並取得入球，真是很奇妙。」

天生是左撇子，他是球壇比較少有左右腳均擅長的雙槍將，有趣的是，每當主射十二碼的時候，他卻以較弱的右腳操刀，「那是因為一場U13比賽。那場對曼城的比賽我表現不理想，我以左腳主射十二碼時射失了，自此改用右腳操刀。」

曼城中場科頓（前）讚揚格連活特（後）是他見過射術最精湛一人。（Getty Images）

「他根本不需要教練」

Mark Senior和一班曼聯少年隊教練對「青木」的進步感到高興之餘，帶點誇張地形容，「我不認為他的能力跟教練有關……如果我們能夠給予他0.5%幫助已夠好了。」

他的讚美聲音不止來自曼聯內部，甚至連同市宿敵曼城球員也大為欣賞。20歲的曼城天才中場菲爾科頓，跟小兩歲的格連活特是英格蘭U21國家隊的隊友兼室友，藍月亮陣中擁有傳奇射手阿古路在陣，科頓竟然倒轉槍頭，「以純射手而言，格連活特是我見過最出色一人」，並分析：「他可以左右開弓，能夠在禁區內外射門。他總是能夠以正確的方式射門並取得入球。」

從一開始，曼聯領隊蘇斯克查已知道並相信格連活特的能力。（Getty Images）

當射手遇上射手

數之不斷的讚美，當然不會令他飄飄然，跟隊長小翼一樣無時無刻均在吸收其他球員長處極速成長，「青木」自言：「你必須聆聽所有建議──包括每一個教練，健身室職員和營養師的意見，一定要放在心上好好聽從。」

身為射手，他擁有最好的導師。曼聯領隊蘇斯克查昔日是頂級前鋒，格連活特自言在對方身上獲益良多。蘇帥從一開始已深信他的能力，「青木」在般尼茅夫一戰梅開二度後，再次談及這個高徒，「他是個特別的天才，一個我們嘗試培育為頂級球員的特別孩子。他現在已做得很好，但仍然很年輕，尚有很多東西需要學習。」

【蘇斯克查轉會神操作】

+ 9 + 8 + 7

蘇斯克查在培育世界級前鋒方面，擁有優良往績。昔日在家鄉挪威帶領莫迪時，便曾成功培育出日後成為超級球星的夏蘭特。今季轉投多蒙特後紅透半邊天，夏蘭特表示必須感謝幫助他開竅的蘇斯克查。今季曼聯一對主力前鋒拉舒福特和馬迪爾的射門能力，亦有長足進步，格蘭活特的未來，實在值得期待。

新冠肺炎疫情令球季在今年3月起一度停擺3個月，他不單沒有因而影響學習進度，還趁這段空窗期鍛煉身體，賽季重開後身型驟變，由單薄少年進化為鋼條男，肌肉量足足增加達3公斤，狀態和入球量明顯提升。

Mark Senior說，有人認為格連活特是「新尹佩斯」，「我不知道，我覺得他就是他自己。我從未見過跟他一樣的球員。」2001年出生的「青木」能否如漫畫中的隊長小翼一樣征服世界球壇，各位球迷拭目以待吧。

【曼聯的未來希望】