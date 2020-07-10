【英超】熱刺前線欠銳賽和般尼茅夫　摩連奴記者會無耐性拂袖而去

英超停賽3個多月，熱刺算得上是「得益者」，前線兩大王牌哈利卡尼及孫興慜由「收咧」變復出，但熱刺在摩連奴麾下攻力未算強勁，今輪聯賽作客護級分子之一的般尼茅夫，互交白卷之餘更錄得一個尷尬紀錄。

摩連奴帶領的熱刺，英超復賽後表現反覆，今輪前錄得兩勝一和一負。即使哈利卡尼及孫興慜在前線攻堅，但熱刺的攻力依然一般，4仗僅攻入5球，上輪賽事僅靠愛華頓一記烏龍球奠勝。

熱刺今仗作客在護級區域苦苦掙扎的般尼茅夫，摩連奴派出哈利卡尼伙拍貝雲積及拉美拿攻堅，孫興慜則先列後備，主隊上仗大敗予曼聯2：5，但熱刺今仗卻似乎找不到入球方法。

熱刺隊長洛里斯今仗相當忙碌，力保不失助球隊取得1分。（路透社）

英超周四晚深夜賽果：

般茅兩度「食詐糊」 洛里斯完場前救單刀保不失

般尼茅夫的攻勢比熱刺更加「入肉」，摩連奴半場換入孫興慜增強攻力，但效果並不顯著。般茅的祖舒亞京治（Joshua King）門前頭槌建功，可惜身在越位位置「食詐糊」，已為熱刺後防響起警號。

主隊在完場前禁區內一輪混戰，哥林威爾遜倒掛建功，但VAR發現京治的手先觸球後入網，入球無效。般尼茅夫的阿當史密夫傷出，令今仗有長達12分鐘的補時，般茅更幾乎取得入球，惟哈利威爾遜的單刀被洛里斯化險為夷，雙方最終打成0：0平手。

哥林威爾遜倒掛建功，惜隊友京治手球在先。（路透社）

般尼茅夫手球詐糊逐格睇（按圖放大）：

熱刺以49分列第9位，與第6位的狼隊相距3分，來季歐洲賽的資格尚算樂觀；搶得1分的般尼茅夫以28分升上18位，3分落後安全區域第17位的屈福特。

面對般尼茅夫多次具威脅攻勢，熱刺今仗的攻勢算是隔靴搔癢，即使卡尼及孫興慜在陣中亦未能炮製入球，全場錄得9次埋門，悉數未能命中目標。摩連奴在2007年4月帶領車路士時，同樣曾經創出「零中龍」的尷尬紀錄，豈料13年後歷史重演。

哈利卡尼為首的熱刺前線，在今仗啞火全場未錄得中目標攻門。（路透社）

摩連奴遇技術故障 憤然離去未答傳媒問題

摩連奴賽後受訪時表示，球隊的前線欠銳利，但不足以取得入球，「摩佬」同時稱讚般尼茅夫的表現充滿驚喜。話雖如此，摩連奴對球隊失分的失望之情，以實際行動表現出來，當摩佬進行視像記者會時，出現連線問題遲遲未能開始，摩連奴似是用盡了耐性，在等候2分鐘後憤然離去，並未回答任何一條傳媒的問題。

摩連奴拂袖而去片段：