《女生行山指南》從非一般角度出發　作者盼更多女生探索香港山野

女生行山要注意什麼？又有什麼閨蜜閒遊或者拍拖行山路線推介？ 兩名熱愛行山遠足的香港90後山系少女鍾芯豫及楊樂陶，今年撰寫了一本為女生而設的行山書，提供沿路飲食介紹、開花情報、樹蔭程度等山系女生關心的資訊，希望吸引一班宅在家的女生探索香港郊野。

坊間行山書眾多，大多為資深前輩所撰，資訊量極多，但針對山系少女的行山書卻不多，所以《山野漫遊——女生行山指南》作者鍾芯豫（Natalie）及楊樂陶（Daisy）希望撰寫一本為女生行山而設的攻略。鍾芯豫說：「我想大家知道，女仔都可踏出第一步，勇敢地穿越山野。」

鍾芯豫及楊樂陶一起行了很多地方：

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辛苦、汗流浹背、由朝行到晚、可能受傷、迷路……可能是部分女生對行山的印象。唸大學時才愛上行山的鍾芯豫說：「有些女仔本身對行山沒有興趣，我們希望用其他方面的賣點去吸引她們嘗試，例如路上有很多花，風景很靚，又可以打卡。雖然這樣介紹有點俗氣又消費性，但都是一個幾好的切入點，去吸引對行山沒有興趣的女仔。」

路線介紹設「女生不能餓」欄目

在《山野漫遊——女生行山指南》中，每條路線都會附上一些專為女生而設的小貼士。鍾芯豫介紹：「入面有一欄叫『女生不能餓』，因為我們覺得女仔很為食，有時行山都想食甜品。記得有條路線是東龍島，我們介紹過一個涼粉紅豆沙，如果女仔行到一半肚餓，就可以去那間士多食甜品。」

鍾芯豫介紹她與楊樂陶合著的《山野漫遊——女生行山指南》。（顏銘輝攝）

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Natalie與朋友到燕岩行山：

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鍾芯豫及楊樂陶還會以女生角度為每條路線評分，全是女仔關注的範疇，例如打卡潛力、輕鬆程度、遮蔭程度等。鍾芯豫知道女生喜歡花，所以在書中加入「開花情報」的欄目，「女仔平時喜歡整個山頭開滿粉紅色花，很浪漫。這些特別的情報都為女生而設，希望她們感受到那段路線的美好，還有會講那個季節多某種花，例如春天有吊鐘花」。

加入飲食好玩元素

通常介紹行山路線的書，只是由行山徑入口講到出口，但鍾芯豫認為這樣較難吸引到女生上山。她說：「我未喜歡行山前，覺得這種介紹方式很悶，座座山都好像一模一樣。不過，只要你連結到不同的景點，就有不同的效果。例如落山後，你可以到特色的鄉村，讓女生有個完整的旅遊體驗，她們會覺得好玩，又可以飲飲食食。」

鍾芯豫表示，她很喜歡大生圍，可以看到漁塘放塘的景色。（受訪者提供）

鍾芯豫很喜歡由元朗雷公田行到河背水塘的路線，「一開始有農場鮮奶公司，那兒有個茶座可以飲飲食食，行到半路可見到元朗平原的景色，行到唯美的河背水塘」。不過，她認為有個重要景點在落山後，「河背有間茶座，老闆在花園搭了一條隧道，上面種滿黃色的簕杜鵑，平時都很少見到黃色的。原來老闆特地找了這個品種回來，種滿整條花隊道，他想遊人行完河背之後，可以在他的茶座入面延續旅遊體驗。我自己覺得，一定要向讀者分享！」除了河背，她亦喜歡大生圍的路線。

鍾芯豫行山時與朋友談天說笑。（顏銘輝攝）

書中路線有難有易，鍾芯豫希望女生可以循序漸進，「鼓勵女生勇敢一點去闖蕩，嘗試較高較難的路線，去做些小挑戰，當然要注意安全」。她提到，通常初嘗行山的女生都會裝備不足，「之前Yama Girl風氣盛行，可能有些女仔在裝備不足之下行山，一窩風去某個山頭看某些景物，例如大棠的紅葉」。

建議女生行山穿長褲

鍾芯豫續說：「她們會穿涼鞋及短褲，我建議穿長褲，尤其去難行的地方。如果行一些要攀爬的路線，建議帶手套去行。我自己都試過錯誤示範，去犀牛石行，想不到幾崎嶇，需要攀爬，我沒有帶手套，行完之後雙手有點甩皮。女仔有個傾向，喜歡打卡，但打卡都要注意安全。」

鍾芯豫希望透過這本書，吸引更多女生行山。（顏銘輝攝）

鍾芯豫在大學唸地理系，創辦「V'air低碳本地遊」，在香港尋幽探秘，3年前出版《低碳。好行》一書，介紹本地遊路線，並推廣生態及環境保育。今次的新書《山野漫遊——女生行山指南》，兩位90後作者鍾芯豫及楊樂陶各寫一半，前者表示花了9個月時間撰寫。她補充，約三至四成路線是為了出書而行，大部分都是她們之前行過，今次只需要整理資料。

讀者看完書後去行山

新書出版後，鍾芯豫最難忘一位讀者的回覆，「她也是我讀書的同學，我跟她不熟，她買了我本書，之後寫了些東西寫我。疫情期間，她無法去旅行，留在家中，覺得很鬱悶，她媽媽鼓勵她出去行下，但她很懶。無意間，她在書局見到我本書，發現有些路線很精彩，不如去行一行！」

鍾芯豫表示，有3至4成路線是為出書而行。（顏銘輝攝）

鍾芯豫續說：「她告訴我，未來會帶媽咪去行我書中一些路線。那一刻，我覺得很意外及感動。這本書算是我跟Daisy的行山紀錄，沒有想到有什麼深層次的意義，但原來這本書真的可以讓不喜歡行山郊遊的女仔，見到一些照片及介紹後，都會嘗試去探索香港的郊野。」

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