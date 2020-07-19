90後少女鍾芯豫推廣低碳本地遊　笑言拍拖行山最能測試情侶感情

90後山系少女鍾芯豫（Natalie）今年撰寫以女生為主題的行山書，希望吸引更多女孩子上山，發掘香港郊野的美麗。她在唸大學時愛上行山，之後在英國唸碩士，發現香港雖然細小，但自然勝景不比外國差。她笑言行山是個測試情侶感情的好活動，「可以看到一個人有沒有心，值不值得陪你行人生的路！」

相約Natalie行山做訪問，她選擇了大埔的燕岩，因為她很喜歡路上一段的「竹林隧道」，她解釋：「可以享受在竹林中寧靜的感覺，很治癒放空。」這條算是冷門行山路線，路旁樹叢很密，有時蜘蛛網橫路，不得不破網而行。行約一小時，便至竹林隧道，翠竹夾道，搭成頂部，在炎夏中感覺涼快。

Natalie很喜歡燕岩的竹林，感覺很治癒。（顏銘輝攝）

Natalie與朋友到燕岩行山：

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Natalie一身清爽的少女裝束，紫色短袖上衣配黑色緊身長褲，帶上一個輕便的繩帶背囊，紮起馬尾，穿梭山林之中；她身手靈活，上山路段亦不見喘氣，比同行的男友人們都行得快。她小時候家住沙田，喜歡跟父母到馬鞍山郊野公園行山，但中學功課繁重，直至唸大學後，再投山野懷抱。

Natalie行過很多香港的郊野地方。（受訪者提供）

大學階段重拾行山興趣

在大學時唸地理及資源管理學系，Natalie識到一班志同道合的朋友。她說：「地理系的同學都喜歡周圍去行山，尤其我是讀中大，校園內已經是高低起伏，去上堂都像行山。落堂之後，有時我們會去短短地去昂平行山，有外國風情的感覺，又見到滑翔傘，慢慢愛上行山。」

「小時候都是簡單郊遊，現在很享受上到高山，感受到那種開揚及氣勢，愛上那種難度較高的山。」Natalie行慣高山，難怪燕岩的山路只令她有點臉紅，沒有什麼氣喘。

Natalie坐在燕岩的路上，翻開她與楊樂陶合著的《山野漫遊——女生行山指南》。（顏銘輝攝）

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Natalie大學畢業後，遠赴英國唸環境科學碩士。她見識過外國山水，更覺香港山野的珍貴。她說：「我在英國讀碩士，很多時去的地方，景色好像都是一式一樣，上到山都是見到那些景色，就算從不同角色影相，都一模一樣。反而香港的景色有很多不同細節，某條路線特別多吊鐘花，某條路又多牽牛花，每條路線的景物及體驗都不同。」

Natalie在英國讀碩士期間，踏足當地的山野。（受訪者提供）

香港行山路線多元化

她續說：「香港的大自然很多元化及豐富，我們有高山雲海，本地動植物品種多，深入一些自然護理區可以見到一些特別的動物，例如穿山甲。其實，香港山野變化很大，地方雖細，但一條路線可以見到很多景點。」

Natalie早於2015年讀大學的時候，已經與朋友創立「V'air低碳本地遊」，透過推廣本地旅遊，讓公眾了解環保問題，並認識香港的生態文化。Natalie在3年前出過《低碳。好行》一書，之後再獲出版社邀請，今年與楊樂陶合著《山野漫遊——女生行山指南》，希望吸引更多女生探索香港郊野。

鍾芯豫及楊樂陶一起行了很多地方：

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顧名思義，這本是給女生看的行山書。記者好奇，此書適合男生看嗎？

「男仔都絕對適合看！」Natalie說：「如果男仔想了解女仔心入面想行什麼地方，都適合看這本書。就算追求女仔，都可以打開這本書，挑戰適合的浪漫路線一起去行。」

「我們找了一些靜靜地，又適合情侶拖住手去行的地方，例如有條路線是連島沙洲的約會，要有緣分才見到的連島沙洲。另外有條行東心淇，地名是『動心』的諧音，而且地方清靜，又有些燈塔，可以坐在下面談心聊天。」

既然如此，Natalie會不會選擇行山做拍拖活動？

她用高八度的聲線說：「當然啦！」

她很自然地續說：「我經常逼我那些曾經的男朋友去行山。」

Natalie與朋友到燕岩行山，一行人在途中休息。（顏銘輝攝）

行山測試情侶感情

說起感情事，似乎有點尷尬，Natalie翻開書中拖手浪漫遊的目錄，照住上面的字唸：「這個章節都說，拍拖熱戀的你，是否厭倦城市中重覆的約會？其實在山入面可以互相照顧，互相扶持，可以感情倍增。」

她續說：「行山是個幾好的活動，測試自己跟伴侶及朋友的感情，免費的測試。」

真的測試得到嗎？

Natalie很有信心地說：「我覺得好測試到！尤其是女仔看男仔。當然我們鼓勵女仔獨立，自己帶糧水，但去行山時，你見男仔會不會為你帶多一些水，就看得出這個人有沒有心。」

Natalie表示新書中有部分是推介拍拖行山路線。（顏銘輝攝）

「又例如從一個注意環保的女仔角度出發，如果行山見到個男仔沒有帶手巾仔，就已經即刻大交叉；或者沒有男仔自備水樽，要去便利店買飲品，也是交叉。」

「行山都看得出一個人有沒有耐性，如果你行到慢，對方是否願意遷就你慢慢行呢？行下抖下，邊行邊聊天。亦可以留意對方幫你影相時，對方有沒有覺得很不耐煩，可以看到一個人有沒有心，值不值得陪你行人生的路！」

希望大家都找到那個行山會為你為帶多一點水，又願意為你行慢一點的伴侶。

Natalie與朋友行山，路上談笑風生。（顏銘輝攝）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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行山前先了解行山禮儀：

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建議放入背囊的行山裝備：