足球熱話｜利物浦前軍醫憶謝拉特堅硬如鐵　下體即場縫針後全場飛

現任國際足協（FIFA）首席軍醫馬斯（Andrew Massey）是利物浦前軍醫，他早前在訪問中回憶起紅軍生涯點滴時爆出驚人故事：利物浦前隊長謝拉特（Steven Gerrard）在6年前一場比賽時下體曾經受傷，他要為謝拉特的陰莖縫針！這故事無論馬斯或謝拉特本人現時回憶起仍猶有餘悸，不過更令人驚訝的是謝拉特受傷後仍然踢足整場比賽，堅忍程度可謂爆燈。

利物浦前軍醫馬斯回憶起當時情況，他指那是在2014年1月底一場英格蘭足總盃第4圈的賽事，利物浦要作客當時仍在英冠打滾的般尼茅夫。般尼茅夫全場踢法硬朗，多次以超技術攔截利物浦球員阻止攻勢。

負傷謝拉特仍然熱血，踢至滿身污泥仍與球證爭論。（Getty Images）

至比賽中某一刻，馬斯指謝拉特走向他並拉低褲子向他說：「醫生，你要幫我看一看這裏。」馬斯看一看謝拉特的褲襠內，登時嚇了一跳，因為全部都是血跡，感覺是「望到都覺得痛」。馬斯即是向主隊要求清空一間房間，為謝拉特治療，他憶述：「我即時冷靜下來，細想一下自己接受過的種種醫學訓練，有否教過我要為別人的陰莖縫針。天呀！我可不想首次為陰莖縫針而主人竟是謝拉特。」

傳媒事後有就此事向謝拉特求證，謝拉特雖感尷尬也不想回憶，但他亦大讚馬斯手勢好。「謝4」指當時他脫下褲子和內褲，看了下面一眼時心想：「希望我不是在向我的老朋友告別吧！」謝拉特指馬斯評估傷口要縫4針，他當時不敢多言，只希望馬斯能專心工作，「縫了一針後，我刻意不去望他在做什麼，我看出他（馬斯）也不太舒服，可能他當時在想『早知如此我寧願留在青年軍為擦損了孩子治療』。他做得很好，縫針時我不感到疼痛，更可以走回更衣室。」

紅軍該仗遇上硬朗對手，開踭、爆頭、拉衫乜都齊：

+ 4 + 3 + 2

事後謝拉特有回到場上比賽，最終紅軍作客2：0淘汰般尼茅夫晉級下一圈。不過謝拉特當然笑不出來，連慶祝也沒有心情。謝拉特更埋怨指一眾隊友「無人性」，一直在嘲笑他下體傷了，以他陰莖尺寸和縫針多少來開玩笑，甚至模仿他的慘況和談論他回家後和太太的房事會否有影響等。他指：「我肯定如果你人生嘗試過下體受傷，你最後才應該告訴的人一定是一群足球員！」

「小謝拉特」疑似受傷一刻逐格睇：

有人估計片中11:40那一刻「小謝拉特」受重創：

馬斯本人在利物浦效力超過6年，為紅軍立下不少汗馬功勞，是球隊近年成績騰飛的背後功臣，過去一年幾個獎盃包括歐聯冠軍他也親歷其中。馬斯在2013年夏天加盟利物浦，初期擔心青訓學院醫療人員和一隊比賽日場上醫療員。2014年起署任利物浦一隊首席軍醫，一年後正式擔正至今年3月離開紅軍，轉職FIFA，其位置由阿仙奴醫學部門主管Gary O'Driscoll接任。

馬斯3月份離隊時答謝利物浦：

Thank you @LFC ... too many people to thank for helping make Liverpol my home.. just so grateful. If working at @FIFAcom is half as rewarding I will be a lucky man 🙏 pic.twitter.com/pQebwfwCeu — Andy Massey (@andy_massey) March 1, 2020

英超第35輪直播賽程（按圖放大）：