香港山女首度出書介紹百大行山路線　滲入環保訊息盼山友帶走垃圾

由平凡OL變成行山KOL，經營Facebook專頁「香港山女」的阿珊，總結6年行山經歷，今年出行山書，介紹100條各有特色的遠足路線。她見證近年香港行山熱潮的興起，隨之而來的是山野垃圾問題嚴重，所以她在書中不斷宣揚環保訊息，她笑言：「多到編輯都鬧我！」

在新冠肺炎疫情下，今年香港行山熱潮再起，尤其年初，每逢周末假日，各個香港山頭都擠滿遊人，隨之滿山垃圾口罩，引起廣泛關注。在Facebook有兩萬粉絲的香港山女，也看不過眼，除了在網上呼籲「自己垃圾自己帶走」，還身體力行。阿珊說：「近期山上垃圾多得很誇張，尤其（新冠）肺炎開始後，我都搞過兩次淨山活動，期間自己去行山，都會帶垃圾袋及垃圾夾去行。」

跟阿珊行1星難度的格仔山，山上的一片草地很美麗。（顏銘輝攝）

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阿珊發現近半年郊野垃圾數量急升，她到昂平高原執垃圾。（受訪者提供）

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阿珊分享在山上執垃圾的見聞，「行山人士扔垃圾都不敢太張揚，他們都是見沒有其他人，就貪方便隨手拋。通常多垃圾的位置在樹蔭位、休息位或者一些大石的後面。可能有些人不想被人見到扔垃圾，就行到大石後面扔。」

訪問當日，記者跟隨阿珊到訪九龍鬧市中的格仔山，見到她的背囊上綁了一條提示帶，兩面分別寫住「垃圾帶走」及「守護山野一生平安」。登上樂富旁的格仔山途中，見到山路旁有些被丟棄的紙巾，她不禁感嘆：「山上的垃圾最多就是紙巾！」

阿珊在格仔山的上，發現一些被丟棄的紙巾。（顏銘輝攝）

山野垃圾問題非一朝一夕之事，而今次疫情更顯露出一個香港人需要正視的現實。阿珊說：「從前人們常說，很多大陸人來港行山，所以那些垃圾都是大陸人扔的，但今年肺炎後，你很難再賴遊客亂扔垃圾。可能自由行後，香港人都已經被大陸人潛移默化。或者有人會覺得『人哋都係咁、我都唔需要咁，一樣都冇所謂』。」

阿珊上月去行大欖涌水塘的千島湖清景台，發現很多垃圾。（香港山女Facebook）

阿珊有時會帶垃圾夾行山，沿途執垃圾。（受訪者提供）

阿珊以香港山女之名，由2016年到去年為報章撰寫行山專欄，介紹路線，到今年與出版社合作推出行山書《山系手記——香港100條行山路線》，介紹100條適合普羅大眾的行山路線，難度分為1星到4星。坊間行山書，大多一本講二三十條路線，但她就將100條路線收入一本書之中。

阿珊以香港山女之名，撰寫《山系手記——香港100條行山路線》。（顏銘輝攝）

阿珊在書中有沒有提及山野垃圾問題？

「有的，多到編輯都鬧我，他說太多。」阿珊說：「我很多時在文中文尾寫幾句叫人不要亂扔垃圾，例如有些郊遊位置是野餐好地方，我都會叫大家野餐完要帶走垃圾。去到校對時，編輯就告訴我，這裏刪了，那裏刪了，因為我實在提得太多。」她補充，希望將環保訊息滲在路線介紹中，讓行山人士注意。

阿珊6年前只是個平凡的OL，「我長時間坐，愈坐愈肥，是一般OL的生活。行山健康，又可減肥，風景又美，之後就愈行愈多。香港的山很靚，交通方便，比較去外國行山，通常都要去一兩日，香港的山真的很方便，景色也不比外國輸蝕。」

阿珊不喜歡「拋頭露面」，希望戴住口罩及太陽眼鏡接受訪問。（顏銘輝攝）

6年行山經歷中，阿珊試過中伏，也見過其他山友在山上的險況，所以她認為行山裝備及準備很重要。她分享有次帶朋友行欣澳的陰仔，「我的中伏次數是非常多，尤其某些路線，上網缺少路況資訊。有次帶朋友行欣澳及陰仔，朋友說中伏了。路程短，以為很輕鬆簡單，就柴娃娃幾個朋友行。不是很難行，只是路徑不明顯，我們穿短褲去，就刮到滿腳傷痕。」

阿珊笑言有很多行山中伏的經歷。（顏銘輝攝）

阿珊之後提到天水圍的雞伯嶺，也是她另一次中伏經驗。她說：「這是個看日落的地方，在網上見過很多資訊，都說是親子路線、很簡單，駕車都去到看日落。在討論區，有人說去到山頂的標高柱，文字描述寫行了半小時去到，我看完覺得很簡單。」

訪問期間，遇到一位街坊上格仔山「放龜」，阿珊問准街坊後，抱起這隻寵物龜。

「我穿了些不是行山的裝束去，本身只打算輕鬆行，但原來草很密，很多蜘蛛網。你不可以說難，但跟你想像中很輕鬆、又很文青那樣就有出入。」阿珊表示網上資訊有時跟實際路況有出入，所以她一定會在書中交代清楚，希望其他人不要重蹈覆轍。

阿珊表示她的新書包括100條行山路線，比坊間行山書的路線普遍多。（受訪者提供）

翻開《山系手記——香港100條行山路線》，在100條路線介紹前，是兩版行山裝備介紹。阿珊強調行山鞋十分重要她說：「其實行不行到，很多時取決於你對鞋。就算我怎輕視一條路線也好，我最差都會穿對KEEN的鞋。」

訪問期間，有位叔叔行過，得知阿珊出行山書後，表示會在書局買本支持。（顏銘輝攝）

阿珊續說：「最初行玉桂山，見過有人穿高跟鞋、皮鞋去行，又要扶住條繩，繩很幼，而繩就綁住很幼的樹枝，整件事很危險。我就穿行山鞋及用行山杖，就不用靠條繩。」

「見過人行老虎頭，路很斜，他穿對普通波鞋，十分跣。我又扶不到他。他就望住我對鞋，跟朋友說要買對行山鞋，但我心想他已經在行山了，現在才說買鞋！可能有些人被打卡的靚相吸引了，輕視行山的過程，裝備不足。行山是一項方便的運動，不用很大投資，但我覺得對行山鞋就很值得投資。」阿珊希望每個山友上山前都要做足功課。

格仔山上的大草地幾適合野餐。（顏銘輝攝）

雖然訪問當日所行的格仔山只是1星難度路線，但阿珊都穿齊行山裝備。行到山上的配水庫公園，在草地上漫步，整座獅子山映入眼簾。天氣炎熱，若嫌行上獅子山吃力，不如輕輕鬆鬆走上格仔山，更可一覽獅子山全貌。

阿珊說：「我喜歡很多條（行山路線），但獅子山是必要收納在書中的一條。我行過幾次，日頭行過，夜晚因為活動都行過。獅子山本身很靚景，意義上亦代表香港人的獅子山精神。」

阿珊表示獅子山象徵香港人的精神，一定要收入100條行山路線介紹之中。（顏銘輝攝）

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