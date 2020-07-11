【足球轉會】曼市雙雄分途出擊　曼聯追逐名將之後　曼城求購鐵衛

利物浦提早封王後，來季的「軍備競賽」早已開始，曼市雙雄在轉會市場分途出擊，力圖增強爭標本錢。 英國《太陽報》透露，曼聯有意加入李斯特城守衛芝維爾的爭奪戰，同時紅魔鬼亦對意大利的名將之後有意思。同市宿敵曼城則希望以「超筍價」換取拿玻里中堅高列巴尼來投。

查頓辛祖及基亞利殊經常與曼聯扯上關係，如今終有其他名字出現，包括李斯特城左閘芝維爾（Ben Chilwell）。該名23歲的英格蘭守衛是多支英超勁旅的獵物，車路士及曼城也希望將他收歸旗下。《太陽報》消息指，曼聯有意加入戰團，出價6000萬鎊。

曼聯左閘不缺人，除了正選的勞基梳爾（Luke Shaw），新星班頓威廉斯（Brandon Williams）可勝任兩邊閘位，倘若芝維爾加盟曼聯，亦需與二人爭位。

曼聯成為另一支有意羅致芝維爾的勁旅。（資料圖片／Getty Images）

名將之後成新目標 羅致查頓辛祖失敗的替補人選

不少英國傳媒指，主帥蘇斯克查有意在今夏增添翼鋒﹑前鋒及中堅，意大利名宿基艾沙之子費達歷高（Federico Chiesa）據聞是曼聯的新目標。費達歷高基艾沙可以出任左﹑右翼，正合蘇斯克查的心意，一旦未能完成查頓辛祖的交易，相信小基艾沙是個不錯的人選。

根據意大利《晚郵報》報道，紅魔鬼開價與費倫天拿目標的6000萬十分接近，但曼聯仍要努力游說小基艾沙來投，因為該名將之後對海外搵食沒有太大意欲。

費達歷高基艾沙引來曼聯的垂青，但他似乎無意離開意大利。（資料圖片／Getty Images）

【蘇斯克查轉會神操作】

+ 9 + 8 + 7

曼城欲以「神Deal」求購拿玻里鐵衛

至於曼城，中路守將未能給予別人穩健的感覺，故此主帥哥迪奧拿一直希望引入新中堅。英國《太陽報》透露曼城的目光放在拿玻里中堅高列巴尼（Kalidou Koulibaly）身上，但據報曼城高層希望以交換球員羅致該名塞內加爾國腳，奧達文迪及辛真高將成為交易籌碼。

不過，高列巴尼一句話粉碎了各大球會的希望，他接受《米蘭體育報》訪問時表示，他從無想過離開拿玻里，並再向拿玻里球迷派定心丸，希望在球會留效至掛靴，相信令主帥加度素安心不少。

高列巴尼雖然深受各大豪門注視，但他卻對拿玻里忠心耿耿。（資料圖片／Getty Images）

英超第35輪直播賽程（按圖放大）：