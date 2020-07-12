【桌球】奧蘇利雲難忘2008年世界賽147　拯救職業生涯的神作

英格蘭桌球手奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）職業生涯打出15次147，更擁有最快打出147的世界紀錄，但1997年以5分08秒打出147，卻非「火箭」的Favorite。 這名已征戰桌球世界27年的球星近日表示，自己最喜愛的147為2008年世界錦標賽，原因與其性格一樣的與別不同。

奧蘇利雲1992年轉職業至今，打出15次147為職業桌球史上最多球手，現役球手最接近他的為希堅斯（John Higgins），但要打多7次才可以追上「火箭」。

這名5次世界賽冠軍，最近接受訪問時被問到自己最喜歡的Crucible（世界賽舉行地點）147時，作出了令人意想不到的選擇。

奧蘇利雲最愛2008年世界賽147是因為這一桿救了他一命。（Getty Images）

奧蘇利雲於1997年世界賽首圈對米克派斯（Mick Price），只花了5分08秒就打出了職業生涯第一次147，「火箭」表示自己十分享受難忘的第一次，但並非自己最愛。

「那一次（1997年世界賽147）是個不錯的經歷，」奧蘇利雲說：「但我自己最喜歡的是，2008年世界賽對威廉斯（Mark Williams）那一次。那次147來的正是時候，因為我在中國賽受訪時說不該說的話，有傳我會被罰停賽。」

奧蘇利雲2008年中國公開賽亂講說話闖禍，一度有傳出會被趕出球壇。（Getty Images）

2008年中國公開賽，奧蘇利雲首圈意外不敵香港球手傅家俊，賽後奧蘇利雲對傳媒提問不勝其擾，賽會職員向他示意還有一條問題時，爆粗表示不滿，其後更對咪高峰大講猥褻言論，使得賽會大為不滿，有傳會重罰奧蘇利雲停賽。

雖然奧蘇利雲一向都不畏強權，不時與賽會針鋒相對，但被罰停賽的話，「火箭」無法再升空，那一切都不是付之一炬了嗎？所以，奧蘇利雲認為「只有贏得世界冠軍或是打出147」，才可以讓賽會出手不那麼重。

奧蘇打入最後一球後十分激動。（Getty Images）

奧蘇利雲神級控制逐格睇：

+ 4 + 3 + 2

次圈對威廉斯打到第20局，奧蘇利雲以12：7領先，只要再贏一局就可以入8強。雙方開局試探一輪後，奧蘇利雲把握了一次長距離機會，打了數球之後就肯定他是以147為目標，但粉紅波下的紅波卻是隱憂，「火箭」等到打第13隻黑波才解決這問題。

分開這一隻紅波與粉紅波不容易，白波及「黑柴」差不多形成直線，角度可謂不足。「火箭」發力打入黑波後，只見白波彈向「底箍」後慢慢向上走，並將紅波及粉紅波分開，示範了完美的白波走位及控制。

奧蘇利雲順利完成了生涯第9次147，最後更在決賽擊敗在8強亦打出147的「機師」卡達（Ali Carter），贏得250000英鎊獎金外，亦與卡達平分147000英鎊147獎金。

奧蘇利雲贏得了該屆世界賽冠軍。（Getty Images）

「火箭」表示贏得冠軍及打出147，必定會讓賽會考慮不將他趕出職業桌球界，「他們絕不能為所欲為」，亦因為自知這一Cue 147可能救了自己一命，所以才會格外激動。

奧蘇利雲最終只被罰2500英鎊及扣700分排名積分，究竟這一桿精彩絕倫的147，是否真的成為「救命Cue」？不少賽會中的大人物都知道，失去「火箭」會對桌球帶來多大影響，這一Cue 147就是憑證。