花式溜冰︱ISU首辦頒獎禮羽生結弦奪大獎　分享如何將壓力變動力

國際溜冰聯盟（ISU）在疫情中首辦頒獎禮，日本「冰王子」羽生結弦力壓競敵陳巍（Nathan Chen），奪得最有價值溜冰選手大獎。 他分享得獎感受時，說出期望與壓力帶來的沉重負擔，即使每次出賽壓力如千斤重，他還是盡全力回應支持者的期待。

ISU首屆年度頒獎禮周六（11日）舉行，羽生結弦力壓陳巍等一眾競爭對手，奪得2019/20季度最有價值溜冰選手大獎。

這位日本冰王子在花式溜冰大獎賽決賽不敵陳巍後，成功在2018年平昌冬奧復仇，連續兩屆奧運奪得男子個人花式溜冰金牌，今年再在四大洲花式溜冰錦標賽奪冠，完成溜冰界超級大滿貫，也是首位男子選手達成這成就。

【日本冰王子羽生結弦】

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羽生結弦全球各地支持者眾多，每次表演後他們灑下的「小熊維尼雨」都是溜冰賽場的一道奇特風景。成為萬人迷是雙面刃，他在虛擬頒獎盛上道出箇中辛酸：「對我個人而言，所有支持者的眼睛和聲音都為我增添壓力。我一直感受到他們的期望與壓力，即使只是練習也是一樣。」

「老實說，有時真的很難過，但這種壓力可以令我變得更堅強。」羽生結弦笑稱，「如果沒有人對我有任何期望便慘了」，並指出，「我不能夠每次均表現完美，但我會一直嘗試以120%水平回應他們的期望。」

【重溫：花式溜冰大獎賽總決賽】

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最佳新人獎則由年僅16歲的俄羅斯美少女高斯托妮亞（Alena Kostornaia）奪得。她首季角逐成人賽已贏得歐洲冠軍和大獎賽總冠軍，小妮子自言賽季開始時，根本無法想像自己能取得如此成就。

女子選手近年不斷向高難度挑戰，不讓男子選手專美，高斯托妮亞卻另有一番見解，「花式溜冰不是只有彈跳，觀眾應可享受他們所見到的。」

【俄羅斯花式溜冰美少女】

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高斯托妮亞的教練杜比列莎（Eteri Georgievna Tutberidze）未能出席頒獎禮，但教出一門三傑：高斯托妮亞、舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）和托路索娃（Alexandra Trusova），令她獲得年度最佳教練獎項。

以高難度彈跳見稱的托路索娃，今年5月脫離他的門下，轉投一代俄羅斯冰王子普魯申科（Evgeni Plushenko）門下。最初她不願講出原因，及後承認覺得教練對她的關注及不上高斯托妮亞和舒查巴高娃而出走。