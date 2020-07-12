【足球轉會】夏維斯為歐聯勢離利華　車路士若失歐聯或錯過超新星

利華古遜新星夏維斯（Kai Havertz）今季不停傳出離隊消息，而且有指他下一站極有可能為英超的車路士。 不過，英超最後兩個歐聯席位仍未明朗，車路士仍有機會失去歐聯資格，如果來季沒有歐聯，夏維斯來投定添變數。

車路士日前以0：3不敵錫菲聯，雖然仍排在第3位，但在多打一場的情況下，只領先第4的李斯特城1分、第5的曼聯兩分，直入歐聯的兩個席位誰屬仍是撲朔迷離。

德國《圖片報》日前透露，夏維斯離開利華古遜就是為了歐聯，故下一站定必以有沒有來季歐聯資格為先，故車路士不能失去歐聯資格。

夏維斯為歐聯，希望離開利華古遜。（Getty Images）

夏維斯在車路士的潛在前場拍檔：

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外國傳媒指出，利華古遜索價1億歐元，拜仁慕尼黑羅致曼城的利萊辛尼之後，已無餘力簽入這名21歲德國中場。車路士願意付出1億歐元購入夏維斯，《圖片報》認為「藍戰士」將會先交7000萬歐元首期，餘下款項分期攤付。

外國傳媒指若車路士失去歐聯席位，夏維斯未必加盟。（Getty Images）

夏維斯成為了德國超新星。（Getty Images）

曼城禁賽令上訴裁決添變數？

據了解，夏維斯首選仍是車路士，但大前提是歐聯資格。現時因為曼城被歐洲足協罰兩年歐聯停賽，故英超第5位亦合資格直入歐聯分組賽，就算「藍戰士」最後只排第5，亦可直入分組賽。

惟曼城仍就禁賽令上訴，周一將會得知結果，若曼城勝訴，車路士最終失去歐聯資格，將會成為收購夏維斯的最大障礙。

曼城或成夏維斯「上車」一大變數。（Getty Images）

夏維斯近年成為了德甲一大矚目新星，腳下功夫嫻熟、而且埋門能力出色，近兩季都為利華古遜在各項比賽攻入15球以上。德國傳媒指其風格與奧斯爾近似，這名德國國腳亦承認自己一直視該名阿仙奴中場為榜樣。日漸成熟的夏維斯變得更似一名全能中場，德國傳媒將他與波歷克、卻奧斯比較，更稱他為「Alleskönner（全能球員）」。

車路士富豪收購歷史（按圖放大）：