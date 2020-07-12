【網球】新星王康怡邀請賽封后　憂第3波疫情使體院再「封城」

本地網壇自新冠肺炎疫情爆發後幾近停頓，香港中華游樂會舉辦「香港精英網球邀請賽」，讓本地球手重拾比賽狀態。18歲新星王康怡出戰周日上演的決賽，最終以盤數2：1反勝世大運女雙銅牌得主伍曼瑩封后。

今次邀請賽是自新冠肺炎疫情下各賽事停辦後，本地體壇首個公開讓觀眾入內的比賽，賽會因應「限聚令」限制，只讓會員及球手嘉賓等入場。

16位香港精英球手分成男、女兩組激鬥後，18歲新星王康怡（Cody）與24歲港將伍曼瑩（Maggie）闖入今日女單決賽。自2017年轉為全職球手後，王康怡今年初成為首名打入澳洲公開賽青年組8強的香港女將。

Cody 去年在國際網球協會（ITF）的最新青少年排名升上第18位，錄個人生涯最高排名。（葉詩敏攝）

今日（12日）她面對Maggie在首盤頻有失誤下先失3：6，第二盤重拾節奏以7：5扳回一城。進入關鍵第3盤，Cody在小休後回勇，一舉取得5：1，及後Maggie雖力追到4：5，最終前者仍以6：4奠勝，以盤數2：1贏得冠軍。

「第一盤自己較心急，第二盤慢慢找回節奏，第三盤被追回4：5時，自己也太急，」Cody坦言想藉是次精英邀請賽找回比賽狀態和節奏：「輸贏不太重要，想打好自己，找回比賽感覺。其實都未完全重拾節奏，今日發揮到5、6成左右，還需要點時間。」

伍曼瑩先贏一盤下反勝為敗，她自言太心急需改善心理質素。（葉詩敏攝）

Cody藉球賽重拾狀態，「但都未找回節奏。」（葉詩敏攝）

全賽事停擺 遺憾錯失ITF青少年前10

然而香港近日疫情反彈下，原於8月舉行的香港錦標賽大有機會取消，本地各體育賽事或再停擺，原想寓賽於操的Cody坦言擔心錦標賽取消，也憂心體育學院再度「封院」：「不想慢慢重拾狀態下又停了訓練，始終體能停了要更多時間練回來。」

去年她在國際網球協會（ITF）的最新青少年排名升上第18位，是她個人生涯最高的排名。現年18歲的她原計劃在最後一年青少年賽事提升排名到前10，「最後一年Junior，沒有機會嘗試衝上前10都有點失望。」她續說：「今年目標想更強壯，無論體能或各方面都想有所提升。

Maggie表示若香港錦標賽沒因疫情取消，會參加比賽寓賽於操。（葉詩敏攝）

網總：香港網球公開賽或延至12月

至於與冠軍擦身而過的Maggie，表示很少機會在比賽打足3盤，是次比賽兩度對Cody均打足3盤分勝負下，能汲取經驗。對於香港錦標賽有機會取消，報名參加女單、雙打及混雙的她直言對第3波疫情爆發不樂觀，惟假如政府不封場的話也會把握機會出賽。

Cody在第3盤被追回4:5，最終是6:4奠勝（葉詩敏攝）

此外，國際女子網球協會（WTA）上月宣布10月舉行的香港公開賽取消。香港網球總會會長莫君逸今日透露，有機會重新安排檔期在12月復辦，但仍要視乎疫情發展與港府檢疫措施，他表示或會在9月時有定案。

對於8月舉辦的香港錦標賽，他表示要觀乎政府指引：「之前第一、第二波疫情，政府都有相應措施，如康文署場地安排。其實青少年錦標賽也正在維園進行中，我認為風險不太大，因為現階段我們都不安排觀眾入場，網球也在一定距離下進行。」他透露會因應疫情新發展而考慮香港錦標賽取消與否。