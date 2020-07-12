【F1施蒂利安站】咸美頓輕鬆奪冠　法拉利攬炒　諾里斯又有驚喜

奧地利周日（12日）舉行施蒂利安站，在排位賽奪得排頭位資格的咸美頓，由頭帶到尾奪得冠軍。 今站升級的法拉利本想大展拳腳，但兩位車手第一個圈就攬炒，5圈內先後退下火線，成為今站最大輸家。

咸美頓起步未受威脅，反而韋斯達賓差點就被辛斯過頭，但總算守住了位置。第一個圈還未完時，就出動安全車，原來4台賽車一起入第3個彎道，兩台法拉利發生碰撞，華迪爾被夾擊之下尾翼被陸克萊撞毀，第一個圈仍未完，只能無奈退出比賽。至於陸克萊前翼及底盤受損，捱到第5圈需要退出比賽。

陸克萊賽後表示已第一時間向華迪爾道歉，自稱會好好反省，避免再次出現今次失誤。

法拉利攬炒逐格睇

法拉利今站攬炒失分。（Getty Images）

韋斯達賓被兩台平治夾擊，前無去路後有追兵之下，紅牛要他入Pit嘗試Undercut咸美頓，可惜未有成功，「韋少」即時於無線電質問車隊為何有這樣無謀的決定。

今仗前列未有如首站比賽般亂，賽況陷入僵局，反而中遊鬥得精彩，佩雷斯雖於17位起步，但Racing Point今年戰力強橫，於比賽進入尾段時已追到紅牛的艾邦，但艾邦死守到底，雙方更一度發生碰撞，佩雷斯前翼受損，為比賽留下了伏筆。

咸美頓贏得生涯第85次分站冠軍。（路透社）

正當以為前3位不會有改變完場，韋斯達賓在第66圈時表示自己的尾胎已消盡，保達斯在後面發動攻勢，雖然韋少一度守住了，但其後一圈已無力再抵擋，亞軍之位被保達斯輕鬆奪去。

咸美頓最後由頭帶到尾，率先過終點，贏得今年第一個分站冠軍，生涯第85次奪得冠軍，進一步拉近與擁有91勝紀錄的舒密加。

咸美頓今站贏得輕鬆。（路透社）

諾里斯最後兩圈連過3架車得第5名。（路透社）

諾里斯最後兩圈衝上第5

上一站得到季軍的麥拿侖車手諾里斯，今站再有不錯表現，雖被罰後3格起步，但他一直力追，在最後兩個圈先後過雷諾列卡度、Racing Point雙雄史杜爾及佩雷斯，最後以第5位完成比賽。

F1首8個分站賽程（按圖放大）：