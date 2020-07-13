【足球轉會】蘇斯克查終結曼聯一號門神爭論　各隊齊爭甸恩軒達臣

曼聯正選門將迪基亞近年水準不及往日平穩，今季表現完全被外借錫菲聯的甸恩軒達臣比下去，後者已向紅魔鬼攤牌：給他正選或讓他離隊二揀一，引發來季應由誰擔任曼聯一號門將的爭論。 領隊蘇斯克查突開腔表明「我沒有一秒想過不用迪基亞」，一號門神地位無可撼動，23歲的甸恩軒達臣爭奪戰立即展開。

29歲的迪基亞自2011年加盟曼聯以來，一直是球隊正選門將。曼聯青訓出身的甸恩軒達臣未能升上一隊，自2015年青年軍畢業後不斷被外借，上季借至英冠球隊錫菲聯，柳暗花明另闢上位蹊徑。

他協助錫菲聯成為英冠防守最佳球隊，以聯賽第二名直上英超。今季這支升班馬表現持續神勇，戰至季尾仍有力爭逐來季歐洲賽資格，把守最後一關的甸恩軒達臣贏盡掌聲。今季此子33次英超上陣，只失27球，13場保持不失球，並成功撲救90次。相對而言，迪基亞34次上陣失33球，11場不失球，83次成功撲救，今季表現和數據均不及甸恩軒達臣搶鏡。

【迪基亞VS甸恩軒達臣】

足以令甸恩軒達臣離隊的一席話

甸恩軒達臣不想無了期在曼聯等下去，他已向球會表明心意：有正選才會歸隊，否則請放他走。蘇斯克查在季尾的當下信誓旦旦揚言「沒有一秒想過棄用迪基亞」，大讚對方心理質素上乘，又表明「我看不到將他調離正選有任何好處」，無疑已確立對方來季一號門將地位。

「他說仍想繼續踢很多很多場比賽，或許再踢10年。他還能留在頂級水平多久，由他本人來決定，看着他如此謙遜地不斷努力，實在是賞心樂事。」人生有幾多個十年？相信甸恩軒達臣看到蘇斯克查這一席話，定必心灰意冷，因此立即有傳各大球會已預備好搶人，最積極的是銳意改善防線的車路士領隊林柏特。

【車路士盛傳今夏收購其他球員】

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車仔錫菲聯齊爭新世代門神

破門將轉會費世界紀錄7160萬英鎊收購回來的阿列沙巴拿加，一再令車路士失望，領隊林柏特據報已對這西班牙門將失去耐性。《每日快報》體育版聲稱，藍軍已預備向曼聯出價求購甸恩軒達臣。

然而這個新紮門將的心儀球會不少，車仔至少要先過借用此子兩個球季的錫菲聯一關。

【今夏已落實轉會】

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【今夏十大免簽搶手貨】