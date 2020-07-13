【F1熱話】「黑帝」咸美頓最重要的另一半　愛犬改吃全素引發爭議

F1「黑帝」咸美頓（Lewis Hamilton）身邊女伴如車輪轉，不過他最常攜同到賽車場的另一半不是美女，而是愛犬Roscoe。 近日他透露Roscoe跟他一樣吃全素，引來坊間熱烈討論，他再解釋狗狗改吃素食的原因和改變。

咸美頓2008年已首度贏得F1總冠軍，惟此後幾年在麥拿侖浮浮沉沉。2013年，當時28歲的咸美頓轉投平治，他還趁這個新開始，迎來人生中的重要好友：Roscoe。

老虎狗BB Roscoe那年成為他的家人，咸美頓稱，「我自小跟狗狗一起成長。我母親有5隻狗，我父親也是，我一直渴望擁有狗狗，只是一直未有機會，所以今次我便去做了。」

【「黑帝」咸美頓與Roscoe】

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狗狗Roscoe常伴左右

常常外出比賽，無損他跟Roscoe感情，因為由一開始，他已打算將這個老友記帶在身邊，「我為他弄了一本護照，讓他可以時常跟我一起周遊列國。」他此言絕非順口開河，而真的向時任F1集團行政總裁Bernie Ecclestone求助，取得通常要花費數百萬英鎊才可擁有的贊助商狗狗護照，讓Roscoe可是跟他出入F1賽車場，而不用每天留在當地酒店。

自此咸美頓與Roscoe形影不離，惟隨年紀漸長，Roscoe身形暴漲，身體亦開始出現不同毛病。3年前開始轉吃全素的咸美頓，近年體能狀況非但沒有下滑跡象，已屆35歲的他身型健美，羨煞旁人，於是他讓Roscoe也轉吃素食。

已屆35歲的咸美頓體能和身型非但沒有下滑跡象，自2017年起改吃素的他還愈來愈Fit。（Instagram@LewisHamilton）

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吃全素一堆毛病消失

「他的毛皮變得柔軟，原本發炎腫漲的腳掌已經痊癒，而且沒有再因為關節痛走路時一拐一拐，呼吸也暢順起來。」咸美頓分享Roscoe吃素後的種種好處，公布牠也已改別全素，「我跟牠都為成果感到超級開心」。

咸美頓說，「改吃素很快便可做到，你需要做的只是下定決心。」他認為農業耕種是最大污染源頭，畜牧行業則導致林木砍伐和殘酷對待動物，而「我們的海洋和氣候每天也在惡化」。為此他已賣掉私人飛機，並曾說過吃素是「拯救地球的唯一方法」。

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然而他讓狗狗吃全素的舉行，引起外界嘩然。不少專家認定貓狗均為肉食動物，批評要牠們改吃素食並不可行。

除Roscoe外，咸美頓原本有另一頭老虎狗Coco，可是早前牠心臟病發，在主人懷中離世。「我曾嘗試拯救她但失敗了，她細小的心臟失去動力。」

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